De olho no Baianão, transição do Bahia vence Unirb em amistoso

Em preparação para a estreia no Campeonato Baiano, o time de transição do Bahia venceu o amistoso contra o Unirb, recém promovido à primeira divisão do estadual. O duelo foi realizado no CT Evaristo de Macedo, na manhã desta quarta-feira (10), e terminou com placar de 1x0 para o tricolor.

O único tento da partida foi marcado pelo meia Jeremias, contratado junto ao Santa Cruz. Além dele, o técnico Claudio Prates contou com outras novidades, como o volante Ranielle, que tem passagens pelo Jacuipense e disputou a Série B pelo Botafogo-SP, e o atacante Jeferson Demebelê, que está em fase de testes.

O Bahia iniciou a partida com: Leandro, Renan Guedes, Gustavo Henrique, Everson e Mayk; Caio Melo, Bruno Camilo e Jeremias; Daniel Penha, Jeferson Dembelê e Ronaldo.

No segundo tempo Claudinho fez alguns testes na equipe. Estiveram em campo jogadores como Wesley, Felipinho, Chrystian, Leozídio, Ranielle e Dodô.

A estreia do Bahia no Campeonato Baiano está marcada para o dia 21 de fevereiro, um domingo, contra a Juazeirense, na Fonte Nova.