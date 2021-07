De olho no Confiança, Vitória faz treino tático na Toca do Leão

As variações táticas foram o foco do treinamento do Vitória comandado por Ramon Menezes nesta quarta-feira (7), na Toca do Leão. Aspectos defensivos e ofensivos foram trabalhados pelo técnico, que também colocou os jogadores para aprimorarem cobranças de falta.

O rubro-negro enfrenta o Confiança, sábado (10), às 19h, no estádio Batistão, em Aracaju. Para a partida, o time contará com o reforço do volante Gabriel Bispo, que está novamente à disposição após cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo.

Ramon Menezes não terá Roberto, suspenso, como opção para a lateral esquerda. Reserva no rodada passada, ele levou o terceiro cartão amarelo enquanto participava do aquecimento junto com o restante dos reservas durante o empate em 1x1 com o Goiás, no Barradão.

Recuperado de lesão, o atacante Vico treinou com bola seguindo o cronograma de transição, mas ainda não está liberado pelos médicos para jogar.

O Vitória estava na 16ª posição, mas foi empurrado para a zona de rebaixado após o ínicio da 10ª rodada, porque a Ponte Preta empatou sem gols com o Avaí, somou oito pontos e deixou o grupo de degola.

Agora, o Leão amarga a 17ª colocação com os mesmos sete pontos dos outros três integrantes do Z4 - Brasil de Pelotas, Londrina e Remo. Adversário da vez, o Confiança soma oito pontos e está em 15º lugar.

O Vitória não vence há quatro rodadas. O último triunfo foi em 19 de junho, quando venceu o Brusque por 3x1, no Barradão. De lá pra cá, perdeu para Coritiba, Londrina e Botafogo. No último sábado (3), empatou com o Goiás.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quinta-feira (7), quando fará a penúltima atividade antes de enfrentar o Confiança. O treinamento será finalizado na sexta (10), antes da viagem para Aracaju, que acontecerá à tarde.