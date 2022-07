De olho no Ferroviário, Vitória treina com novo reforço em campo

O Vitória seguiu a preparação para a partida de domingo (24), às 16h, contra o Ferroviário, pela 16ª rodada da Série C. O duelo será disputado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Na tarde desta sexta (22), o treinamento na Toca do Leão contou mais uma vez com a participação do meia Zé Vitor, recém-contratado para reforçar o time. Ele, no entanto, aguarda regularização no Boletim Informativo Diário da CBF para poder ter condições de jogo.

Antes da atividade no campo, o elenco vermelho e preto fez uma atividade na academia. Depois disso, o técnico João Burse comandou um treino no gramado focado na posse de bola. A preparação para encarar o Ferroviário será finalizada neste sábado pela manhã, no campo do Barradão.

O Vitória está na 10ª posição da Série C, com 21 pontos ganhos. O Leão está somente a um ponto da Aparecidense, que abre o G8 do campeonato, grupo dos times que avançarão para a 2ª fase. O Ferroviário, por sua vez, está na 16ª posição, com 16 pontos.