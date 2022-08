De olho no Figueirense, Vitória testa Honório entre os titulares

Depois de um dia inteiro de folga, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão na manhã desta quarta-feira (24), quando deu continuidade aos preparativos para o jogo da segunda rodada do quadrangular da Série C, contra o Figueirense, domingo (28), às 17h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Com o objetivo de treinar marcação e saída de bola, o técnico João Burse realizou uma atividade tática em campo reduzido. Nela, o comandante rubro-negro testou algumas situações, a exemplo do meia-atacante Gabriel Honório no lugar do atacante Luidy.

Luidy foi titular em oito dos nove jogos em que João Burse esteve à frente do Vitória. Marcou dois gols, contra Figueirense e Paysandu. Reserva de luxo, Gabriel Honório geralmente substitui o meia Eduardo. Ele foi mandado a campo em seis partidas, uma delas como titular.

O treino também contou com outra novidade, a presença do lateral esquerdo Guilherme Lazaroni. Recuperado de contusão, ele voltou a treinar com o grupo.

Lazaroni desfalcou o Vitória nos dois últimos jogos da Série C. Sánchez, que o substituiu, foi mantido entre os titulares no treino desta quarta.

Quem não participou de toda a atividade foi o zagueiro Alan Santos. Um exame apontou alto desgaste físico do capitão e ele foi poupado da segunda etapa do tático.

O elenco volta a treinar na quinta-feira (25) pela manhã e encerra a preparação em Salvador no dia seguinte, quando viaja para Florianópolis.

Eduardo à disposição

O meia Eduardo segue à disposição do técnico João Burse para atuar contra o Figueirense. O Vitória informou ter sido comunicado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que, a pedido do relator Felipe Bevilacqua de Souza, foi retirado da pauta o processo que seria julgado na quinta-feira (25) referente ao jogador.

Eduardo vem atuando sob efeito suspensivo concedido após ser punido pela briga na partida contra o Atlético Cearense, na 10ª rodada. O meio-campista recebeu seis jogos de suspensão, mas segue podendo ser aproveitado pelo técnico João Burse por conta da decisão favorável ao Leão.