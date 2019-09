De olho no G6, Bahia visita o Corinthians para quebrar tabu

Enfrentar o Corinthians em São Paulo não é tarefa das mais fáceis. E neste sábado (21), às 19h, no Itaquerão, o Bahia vai entrar em campo disposto a encerrar um tabu que já dura 11 anos.

Desde de 2008 o tricolor não vence o alvinegro em São Paulo. Pela Série B daquele ano, o gol de falta do meia Elias decretou o 1x0 no estádio do Pacaembu e colocou fim à invecibilidade de 11 jogos dos paulistas na competição.

Pela Série A, o jejum é ainda maior: 16 anos. A última vitória como visitante aconteceu pela 44ª rodada do Brasileirão de 2003 - a primeira na era dos pontos corridos. No mesmo Pacaembu, Didi e Preto Casagrande, em cobrança de pênalti, viraram o jogo para o tricolor, que saiu em desvantagem após o gol do corintiano Wilson. Os três pontos, no entanto, não evitaram o rebaixamento do tricolor à Série B naquele ano.

Na memória

Personagem do triunfo em 2008, o meia Elias também estava em campo na vitória sobre o alvinegro em 2003. Por telefone, em conversa com o CORREIO, ele lembrou sobre as duas partidas.

“Em 2003 foi um dos meus primeiros jogos como profissional. A situação não era muito boa, a gente estava na zona de rebaixamento e todo mundo falava que a gente não ia ganhar, mas chegamos lá e conseguimos surpreender. Foi um jogo muito bom, principalmente para mim, com 20 anos, joguei bem e quase o jogo todo”, lembra ele.

“Já em 2008 eu estava mais rodado, mais experiente, mas também foi um jogo muito difícil. O Corinthians não tinha perdido em casa e eu lembro que a gente tinha muitos desfalques, mas mesmo assim conseguimos ganhar. Foram dois jogos que marcaram bastante a minha carreira”, continuou.

Aos 36 anos, Elias está sem clube desde que deixou o Vila Nova, em setembro deste ano. Ele afirma que, mesmo de longe, segue acompanhando o Bahia e sempre se encontra com ex-companheiros dos tempos do tricolor, como o goleiro Márcio e o centroavante Nonato.

Motivação

Em um momento bem diferente dos dois últimos triunfos sobre o Corinthians, o foco do Bahia agora está nas primeiras posições da tabela do Brasileirão.

Com 31 pontos, o time é o sétimo colocado, a um ponto do G6. Se vencer o confronto hoje, o tricolor ultrapassa a própria equipe paulista, quinta colocada com 32, e entra na fase de classificação da Copa Libertadores. Por todo o contexto, os jogadores do Bahia garantem que o duelo ganha um ânimo a mais.

“Tabus são feitos para serem quebrados. Quantos jogos o Bahia não ganhava do Vasco? Muitos. É mais uma motivação para a gente. Chegar lá, fazer um jogo consistente e conquistar nosso objetivo”, afirmou Flávio.

No retrospecto geral, o Corinthians leva vantagem. Em 69 jogos, o time paulista ganhou 32 partidas, contra 22 do tricolor. Outros 15 duelos terminaram empatados. No últimos anos, no entanto, o domínio é do Esquadrão.

O Bahia venceu três dos últimos quatro jogos que fez contra o Corinthians. Pelo Brasileirão de 2017, Vinícius e Régis garantiram os gols do triunfo por 2x0, na Fonte Nova, na 28ª rodada.

No ano seguinte, o chileno Mena foi herói no 1x0, na 12ª rodada da Série A, também na Fonte. No segundo turno, o alvinegro levou a melhor e bateu o tricolor por 2x1, no Itaquerão, em São Paulo.

O último encontro entre os dois times foi na abertura do primeiro turno do Brasileirão deste ano. Novo triunfo do Bahia: 3x2, na Fonte Nova. O jogo ficou marcado por um golaço de cobertura marcado pelo atacante Rogério.