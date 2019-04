De olho no Vila Nova, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

Após a derrota por 3x1 sofrida contra o Botafogo-SP na estreia da Série B, o Vitória retornou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira (29), na Toca do Leão. Claudio Tencati terá uma semana para se dedicar aos treinamentos, já que o rubro-negro só volta a entrar em campo no sábado (4) quando faz, contra o Vila Nova, seu primeiro jogo perante o torcedor.

O treinador dividiu o elenco no treino desta segunda. Os titulares que atuaram em Ribeirão Preto fizeram um treino regenerativo: sessão de exercícios de reforço muscular na academia e corrida no campo, supervisionada pelo preparador físico Fábio Maratson. Os outros atletas participaram de um coletivo contra o time sub-20.

No primeiro tempo do coletivo, a equipe escalada por Tencati foi: João Gabriel, Wellisson, Everton Sena, Ramon e Capa; Leandro Vilela, Paulo Vítor e Nickson; Felipe Garcia, Léo Ceará e Ruan Levine. Após 15 minutos, Tencati trocou Wellisson por Farinha, Ramon por Bruno Bispo, Paulo Vítor por Hebert, Léo Ceará por Eron e colocou o garoto Gabriel Santiago, do time sub-20, no lugar de Nickson. No gol, saiu João Gabriel e entrou Ronaldo.

Do outro lado, os garotos escalados por João Burse foram: Yuri, Marcelinho, Jorginho, Jonathan e Matheus Rodrigues; Bruno Henrique, Maykon Douglas e Ruan Nascimento; Júlio, Edson Jr. e David, terminando com a seguinte formação: Lucas, Edi Carlos, Otávio Jorge, Jorge e Elivelton; Marco Antônio, Juju e Rafael; Luan Gabriel, Rodrigo e Dante.

O coletivo terminou empatado em 1x1, gols de Felipe Garcia e David.

Em recuperação de lesão muscular, o meia Ruy continua em tratamento com os fisioterapeutas. Já o zagueiro Carlos iniciou a transição do departamento médico para o físico, após cirurgia no joelho.