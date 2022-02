De olho nos alunos, faculdades privadas oferecem mensalidade de R$ 49 e bolsas de até 100%

Bolsas de estudos e descontos são a única forma de ingresso no ensino superior para muitos estudantes. Esse é o caso do publicitário Thiago Oliveira, 30, que veio de Jacobina para cursar a Unifacs de Salvador. Se não fosse a bolsa, que ele conseguiu através do Prouni, não teria se formado. Com o estágio e a ajuda de R$ 300 que o pai mandava do interior, vivia com renda de R$ 700 para pagar aluguel, alimentação e transporte.

Pensando nas pessoas como Thiago, faculdades e universidades privadas de Salvador estão facilitando o sonho do diploma com programas próprios de incentivo que oferecem bolsas de até 100% e primeira mensalidade de R$ 50, além de descontos nas demais.

A medida também é uma forma de driblar a crise provocada pela pandemia. Muita gente perdeu a renda e abandonou os estudos, o que impactou no orçamento das instituições de ensino.

Sem contar com o Prouni ou Fies, os estudantes podem usufruir de promoções e políticas educacionais próprias das instituições, seja pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), histórico escolar e até vestibular digital. Em 2022, a primeira mensalidade pode sair por R$ 49,90, na UniFTC. Quem é calouro na Faculdade Batista Brasileira (FBB), paga R$ 50 no primeiro mês de aula.

Já outras universidades dão bolsas de 100% aos alunos a partir da nota do Enem, como a UniFacs, Área 1, Uniruy, Unipar, Unime e Pitágoras. Há ainda um desconto especial na Unime e Pitágoras para encher a sala: quem indicar um amigo, ganha 20% de desconto. A depender da quantidade de colegas convidados, ele pode chegar a 50%. Já o amigo ganha 10% de redução.

Essas promoções tem dado resultado na captação de alunos. Na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública houve uma alta de 30% a 35% na pandemia da covid-19. “De 2020 para cá, vemos tendo uma política de benefícios mais abrangente e tem dado resultado. Procuramos nos ajustar ao cenário da pandemia”, explica o gestor comercial da Bahiana, Fred Silveira.

Hoje, 45% do corpo estudantil usa algum dos programas oferecidos. As mais abrangentes são a Educa Mais Brasil, Unibolsas Brasil e Quero Bolsa. “Os parceiros da Bahiana disponibilizam 20 a 50% de desconto para candidatos inclusive nacionais, o que dá maior visibilidade”, explica Silveira. Outra bolsa oferecida é o Programa Saúde e Educação da Bahiana (Prosae), que dá redução de 50% para alunos de escolas públicas ou que tiveram bolsas integrais em escolas particulares. Para o curso de Educação Física, o abatimento é de 75%.

“A gente consegue dar um percentual de desconto não baseado na nota, como vemos em outras faculdades, que o desconto é progressivo a partir da nota do Enem, mas buscamos ajudar a partir da renda”, acrescenta Fred Silveira. Os descontos não valem para o curso de medicina, por ser muito competitivo e já ser o mais barato da Bahia, segundo ele. A mensalidade do curso está em torno de R$ 5.300. As matrículas vão até o dia 15 de fevereiro e as aulas começam no dia 7.

Na Unijorge, qualquer aluno, seja calouro ou veterano, tem direito ao desconto de até 70% em torno o curso e a primeira parcela custando R$ 99. Segundo o diretor de marketing da Unijorge, Davino Pontual, essa campanha é válida até final de janeiro, para todas as modalidades e formas de ingresso. “O mês de janeiro é o mês que damos os maiores descontos, para valorizar as pessoas que se matriculam primeiro. Já as que vão deixando para última hora, terão descontos menos. Quando terminar o mês, vamos avaliar, em função da nossa ocupação, se continuaremos com as ofertas”, esclarece Pontual.

Ele enfatiza que o desconto depende do curso e é válido até o estudante se formar. “Fizemos uma grande pesquisa de mercado, porque existe uma grande dificuldade para o jovem de Salvador, principalmente, o de periferia, de arcar com os estudos, ainda mais na pandemia. Então, não acreditamos em mudar o desconto depois do curso, porque isso pode fazer a pessoa evadir”, argumenta.

Desde o início da pandemia, os descontos também aumentaram. Antes, eram de até 60%. A procura, de acordo com Davino Pontual, está 20% acima do mesmo período do ano passado. Há ainda o convênio com mais de 500 empresas, que dá desconto de mais 5% na mensalidade. A Unijorge também oferece financiamento dos estudos, em que o aluno pagará mensalidade equivalente a metade de sua renda mensal.

Descontos das universidades particulares

*Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

- Educa Mais Brasil, Unibolsas Brasil e Quero Bolsa - Bolsas de 20% a 50% para todos os cursos (exceto medicina)

- PROSAE (Programa Saúde e Educação da Bahiana) - Bolsas de 50% em todo o curso para os alunos que cursaram ao menos dois anos do Ensino Médio na rede pública ou para os alunos de bolsas integrais de escolas particulares, por no mínimo dois anos. Bolsas anuais de 75% para o curso de Educação Física (exceto medicina e odontologia)

- CredIES Bahiana - Crédito de 30% a 75% do valor das mensalidades durante o curso e quitação do restante do valor após a graduação (exceto medicina)

- PROAE (Programa de Apoio Educacional da Bahiana) - Crédito de até 50% e quitação do restante do valor após a graduação, sujeito à análise socioeconômica (exceto medicina)

- Bradesco e Santander - Financiamento semestral do curso, com taxas competitivas

- Bahiana Já - Parcelamento ou desconto na matrícula para os novos ingressantes em 2022.1. Os percentuais de desconto são definidos por curso: Biomedicina 40%; Enfermagem, Fisioterapia e Tecnólogo em Informática em Saúde 60%; Odontologia e Psicologia 30%;. renda mensal do grupo familiar de até 10 salários mínimos; (exceto medicina)

- Bahiana Pra Você - Descontos de 30% a 60% no primeiro ano de estudos para os novos ingressantes em 2022.1, mediante análise socioeconômica (exceto medicina)

- Portador de Diploma - Desconto de 30% até o final do curso (exceto medicina e educação física)

- Transferência Externa - Desconto no 1º ano de estudos na Bahiana nos seguintes percentuais por curso: Biomedicina 40%; Enfermagem 60%; Fisioterapia 60%; Odontologia 30%; Psicologia 30% (exceto medicina e educação física)

*Unipar

- 50 bolsas de até 100%

- Bolsas com a nota do Enem de 2010 a 2020: Se entre 300 a 400 pontos, 15%, se 401 a 500: 20%, 501 a 600: 30%, 601 a 700, 40%, 701 a 800 50%, acima de 851: 100%.

- Bolsas de transferência externa: 30% de desconto para cursos ead e semipresencial

- Indique um amigo (exceto medicina e para cursos presenciais e semipresenciais): 1 amigo, quem indicou ganha 20% e o indicado 10%. 2 amigos, 25%, 3 amigos, 30%, 4 amigos, 40%, 5 ou mais amigos, 50%.

Faculdade Batista Brasileira (FBB)

- Primeira mensalidade: a partir de R$ 50 para calouros

- Bolsa solidária: 60% de desconto para alunos com renda inferior a três salários mínimos

*Unijorge

- 1ª parcela R$ 99 + descontos de até 70%

- Convênios com mais de 500 empresas, desconto de até 5% percentuais a mais

- Pravaler: Financiamento da mensalidade, com juros mais baixos. Desconto é metade da renda do aluno

*UniFTC

- Para calouros: 1ª mensalidade por R$ 49,90 e as demais com bolsas de até 70% de desconto (exceto medicina)

*UniFacs

- Bolsas de até 100%, por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), exceto para o curso de Medicina

- 1ª parcela a R$99 e outras parcelas em abril + bolsa a partir de 50%

*Unime e Pitágoras

- 1ª mensalidade por R$59

- Bolsa 1º semestre oferece desconto de até 20% sobre os valores das mensalidades do 1º semestre do curso de graduação, no módulo presencial e/ou EAD

- Desconto a servidores públicos federais, estaduais e municipais, assim como cônjuge e/ou filho até 24 anos de idade, de até 30%

- Transferência externa para cursos presenciais: bolsa de até 60% de desconto. Para os cursos EAD, até 30% de desconto.

- Convênio com empresas - candidatos podem concorrer a descontos nas mensalidades dos cursos de graduação tecnológica, bacharelado e licenciatura

- Matrícula antecipada: isenção da taxa de inscrição

- Mensalidade em dia: para alunos EAD que pagam suas mensalidades até o 5º dia útil do mês de vencimento do boleto ou pelo cartão de crédito

- Amigo Vale-Prêmio: programa de indicação em que o aluno pode escolher pessoas para estudar na mesma instituição de ensino que a dele e ganhar descontos na mensalidade

*Área 1

- Bolsas de até 100%

*Uniruy

- Bolsas de até 100%

- Parcelamento de Ingresso (PIN): R$ 49,00 no primeiro mês e a diferença do valor dessa mensalidade é diluída ao longo do curso (exceto medicina)

*UniNassau

- Primeira mensalidade de R$99 e 60% de desconto durante o curso

- Educred: programa de Crédito que varia de 10% a 70% de desconto, sem contar 1ª parcela da semestralidade. Taxa de juros 0% correção IPCA para calouros e de 0,75% ao mês para veteranos

- Pravaler: financiamento sem juros.Pagamento da metade da mensalidade no dobro do tempo. O aluno tem 12 meses para pagar um semestre e as parcelas não se acumulam. (exceto medicina)

- Convênio com empresas