De onde vem a fortuna de Gkay? Confira patrimônio acumulado da humorista

A influenciadora Gkay tem sido uma das famosas que mais foi citada nas redes sociais nesta semana, principalmente após o comentário de Fábio Porchat no programa Domingão com Huck no último domingo (25).

Muitos comentaram que a nordestina ganhou bastante dinheiro, mas a humildade foi embora com a pobreza, dando lugar a soberba e falta de educação com os funcionários que trabalham nos bastidores de eventos e publicidades.

Mas de onde vem a fortuna da Gkay? A famosa começou a ficar conhecida em 2013 fazendo vídeos de humor no YouTube. O canal da influenciadora começou a crescer e ela passou a ganhar milhares de seguidores.

Com o passar dos anos, Gkay iniciou a caçada por likes no Instagram e deixou de lado a conta no YouTube. Atualmente, ela se tornou uma das mais seguidas do Brasil, com 20 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, onde publica vídeos de dancinhas.

Mas, nem só de storie mostrando a vida pessoal se vive a empresária. Ela também recebe vários pedidos de publicidade para publicar na rede social, mesmo que tenha perdido nos últimos dias por conta das polêmicas. Estima-se que para cada dois stories no Instagram exibindo alguma marca, a famosa exige R$ 40 mil e pode aumentar por cada vídeo que publica.

Além disso, além das publicidades no Instagram, ela começou a carreira de atriz pela Netflix. Em 2021, Gkay estreou na plataforma com o filme "Carnaval". Este ano, ela apareceu em um longa chamado "Um Natal Cheio de Graça" ao lado de Sérgio Malheiros e Vera Fisher. Ambos os filmes foram cruciais para que ela recebesse um valor altíssimo no cachê. Com o dinheiro, ela investiu na Farofa de 2022.

A festa, realizada em um resort de luxo em Fortaleza, teve shows de Ivete Sangalo, Leo Santana, Pedro Sampaio, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Simone e Xand Avião.