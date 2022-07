De passagem por Salvador, Wagner Moura janta em restaurante na Pituba

De passagem por Salvador esta semana, Wagner Moura bateu ponto na Casa 478, na Pituba, onde jantou acompanhado da mulher, a fotógrafa Sandra Delgado, e de amigos, na última segunda-feira (11). O grupo prestigiou o Jazz na Lage, projeto que integra a programação do lugar às segundas e sextas com músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia, Rumpilezz e Jam no MAM.

O local é o mesmo onde o baiano celebrou a pré-estreia do filme Marighella, em outubro do ano passado, após a exibição no Teatro Castro Alves. Carla Maciel e Ede Marcus Carvalho, criadores da Casa 478, são amigos de Wagner. Ede também é um dos guitarristas da banda do ator e diretor, Sua Mãe.

Leia mais em Alô Alô Bahia