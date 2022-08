De Pedro Alvares Cabral a Michael Jackson, os candidatos mais inusitados da Bahia em 22

Na Bahia, Leo Kret, Michael Jackson e Serginho Pocothá são rivais, assim como Binha de São Caetano, Teteia do Jegue e Pedro Alvares Cabral.

Entre os cerca de 1500 postulantes aos cargos de deputados estaduais e federais pela Bahia, ao lado de nomes consagrados da política regional, estão candidatos que chamam atenção seja por um nome incomum ou pela fama que obteve, principalmente, no meio artístico.

Dentre as celebridades, Leo Kret puxa a lista. Ela, que já foi vereadora em Salvador, agora busca um lugar em Brasília, concorrendo pelo PDT ao posto de deputada federal.

Leo atualmente é estudante de direito da Uneb (Foto: Reprodução)

Outro artista é Lazzo Matumbi, que também é candidato a federal - este pela Rede.

Turma do pagode

Dois nomes famosos do pagode baiano também são candidatos: Kannário, que busca a reeleição para deputado federal, e EdCity, que pretende debutar na Assembleia Legislativa da Bahia. Chama atenção que ambos os cantores não declararam bens à Justiça Eleitoral.

Saindo do campo da música, outra celebridade local que concorre em 2022 é Binha de São Caetano, cujo nome nas urnas aparecerá Binha do Bahia. Eterno candidato à presidência do clube do coração, agora mira atuar como deputado estadual, concorrendo pelo Psol.

Nas urnas candidato aparecerá com a camisa do Bahia (Foto: Reprodução)

Rusbé

Ao lado dos famosos, há os sósias. Michael 'Friend' Jackson, nome artístico de Romildo Clemente dos Santos, consta da lista de aspirantes à deputado federal. Já Pedro Alvares Cabral tenta ser estadual. No caso do "descobridor", esse é realmente o nome de batismo do cidadão nascido na cidade de Mirante e filiado ao PL.

"Michael, eles não ligam pra gente" (Foto: Reprodução)

Não tão famosa, mas ainda sim musical é Jackie Tequila. Provavelmente inspirada pelo hit do Skank, Jaqueline Cruz Souza do Nascimento adotou a alcunha para tentar chegar a Brasília - se é que Jackie vai pra lá.

Putchore?

No entanto, a categoria mais curiosa é a de apelidos cuja origem parece não fazer sentido. Por exemplo: o que significaria "Putchore", cognome de Diego dos Santos Sousa, candidato à Alba pelo PMN?

E o homem Serginho Pocothá, um dos candidatos à deputado federal pelo Partido da Mulher Brasileira?

Pocothá provavelmente se confundiu, e colocou a foto da identidade para aparecer na urna (Foto: Reprodução)

Há também Elias Sandes Santos, que aparece na urna como Teteia de Jegue, do MDB, e Mário Conceição, mais conhecido como Gugu Dadá, do Avante.

Onde já civil

Para facilitar a identificação em caso de possuir um nome comum, diversos candidatos apelam para a profissão ou apelido. Assim surgem dos Paulos do INPS, do Povão e da Geladeira.

Há também diversos candidatos que colocam sua patente militar como um "diferencial". Indo na contramão, Walter da Silva Gomes, mais um homem do Partido da Mulher Brasileira, valorizou sua vida longe do quartel, candidatando-se como "Walter Civil".