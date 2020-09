De R$ 127 mil a R$ 2,1 milhões: veja patrimônio de candidatos a prefeito de Salvador

O prazo para declaração de patrimônio, obrigatória para candidatos a prefeito e vereador, se encerrou neste sábado (26). Em Salvador, os candidatos declararam entre R$ 127 mil a R$ 2,1 milhões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja a lista de declaração de patrimônio de candidatos:

Celsinho Cotrim (PROS): R$ 2.181.000,00

Bruno Reis (DEM): R$ 931.514,59

Olívia Santana (PC do B): R$ 564.434,14

Major Denice (PT): R$ 525.193,60

Cezar Leite (PRTB): R$ 504.332,37

Bacelar (Podemos): R$ 427.797,94

Pastor Sargento Isidorio (AVANTE): R$ 258.000,10

Rodrigo Pereira (PCO): R$ 170.000,00

Hilton Coelho (PSOL): R$ 127.287,80

O candidato do Psol Hilton Coelho declarou o menor patrimônio: 127 mil. Já o administrador Celsinho Cotrim tem o maior patrimônio dentre os candidatos: 2,1 milhões. O vice-prefeito de Salvador Bruno Reis declarou 931 mil.

