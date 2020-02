De saia e fio dental, Pabllo Vittar deixa fãs loucos na pipoca do Campo Grande

Pabllo Vittar sem lacre, não existe. A cantora fez sua estreia no Carnaval 2020 neste domingo (23), ao desfilar com sua pipoca no Circuito Osmar (Campo Grande).

Com um vestido rosa e cheio de flores, a artista enlouqueceu os fãs que aguardavam sua chegada e cantou sucessos mais antigos, como K.O. (seu amor me pegou), e outros como Sente a Conexão, que ela gravou com MC Kekel, e Flash Pose, fruto da sua parceria com Charli XCX. Mas o que fez todo mundo gritar com vontade mesmo foi Amor de Que(nga).

No circuito, quem olhava de primeira até achava que o look escolhido era meigo, mas logo percebia que Pabllo estava ousada como sempre. De costas, a saia de tule era transparente e mostrava um biquini fio dental preto.

Foto: Hilza Cordeiro/CORREIO

Ousadia também foi vista na pipoca. A manicure Fernanda Garcez disse que usou a fantasia mais barata do Carnaval. Custou só R$ 1 e ainda faz com que ela fuja do calor da capital baiana. Maravilhosa, né?

