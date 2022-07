De saída do Bahia, lateral Djalma é anunciado como reforço de clube europeu

De saída do Bahia, o lateral esquerdo vai atuar no futebol europeu nos próximos anos. O jogador foi anunciado como reforço do AEL Limassol, do Chipre. Djalma é esperado no país para realizar exames médicos e assinar contrato válido por duas temporadas.

"AEL Futebol anuncia o acordo de princípio com o clube brasileiro Bahia para a transferência do futebolista Djalma Antônio da Silva Filho. O jogador virá ao Chipre nos próximos dias e após passar pelos exames médicos e ergométricos necessários assinará um contrato com a nossa equipa pelos próximos dois anos", diz a nota do AEL Limassol.

Procurado pelo CORREIO, o Bahia informou que não comenta possíveis negociações. Djalma tem 27 anos e chegou ao Esquadrão no início do ano após se destacar pelo Operário, na Série B do ano passado.

No tricolor, o jogador não conseguiu se firmar entre os titulares. Ele fez 21 jogos pelo clube baiano, apenas oito como titular. A tendência é a de que o Bahia receba uma compensação pela transferência do lateral. Djalma tem contrato com o Esquadrão até o fim de 2022.

Por conta da negociação com o AEL Limassol, Djalma deixou de treinar com os companheiros e na última semana fez apenas trabalhos na academia. Ele ficou fora da lista de relacionados durante a vitória sobre o Náutico, por 3x0, nesta sexta-feira (29).