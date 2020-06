De saída, lateral Mayk se despede do Bahia: 'Dever cumprido'

Mais um jogador está de malas prontas para deixar o Bahia. O lateral esquerdo Mayk, de 20 anos, usou as redes sociais para se despedir do tricolor na manhã desta sexta-feira (12).

A tendência é a de que o jogador seja emprestado ao Joinville, clube que disputará a Série D do Brasileirão. O vínculo entre Mayke o Bahia vai até o fim de 2022.

"O sentimento de dever cumprido e meu crescimento pessoal e profissional provam que valeu a pena a etapa que agora termina. Obrigado por tudo, @ecbahia", escreveu.

No Bahia desde a temporada 2018, Mayk tem passagem pelo América-RN e chegou ao Esquadrão para integrar o time de aspirantes. Esse ano, o lateral era titular do time de Dado Cavalcanti que liderava o Campeonato Baiano e estava invicto na temporada. O projeto foi encerrado por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com o fim do time de aspirantes, o Bahia incorporou alguns atletas ao time principal, treinado por Roger Machado. Outros atletas foram liberados, como goleiro Fernando, o zagueiro Anderson, os laterais Luciano e Paulinho, o atacante Gabriel Esteves e os meias Cristiano e Arthur Rezende, que acertou o retorno ao Guarani.

O Bahia ainda aguarda a liberação das autoridades sanitárias para poder voltar a treinar na Cidade Tricolor e não tem a definição sobre a retomada das competições. Enquanto isso, os atletas seguem treinando em casa, com o acompanhamento do clube.