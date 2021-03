De Sthe a Xanddy e Carla Perez, saiba onde moram os famosos em Salvador

Durante uma excursão ao Campo Grande, qualquer guia soteropolitano apresenta ao turista a praça, o monumento ao Dois de Julho, o Teatro Castro Alves e, não menos importante, o edifício Morada dos Cardeais, mais conhecido como prédio de Ivete.

O prédio que Veveta comprou dois apartamentos e transformou em um só já virou ponto turístico da cidade - apesar de, atualmente, ela passar mais tempo em sua mansão na Praia do Forte. Outra construção que adquiriu esse status foi a Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória, onde mora Bell Marques. É lá, inclusive, onde fica o apartamento mais caro à venda em Salvador.

Se o endereço desses dois ícones da Axé Music está na boca do povo, a moradia de outros famosos permanece em maior anonimato. Para sanar essa dúvida, o CORREIO investigou e traz aqui uma lista das humildes residências de outras estrelas baianas.

Claudia Leitte: a musa atualmente mora em Miami, mas quando vem a Salvador fica em sua mansão no Alphaville. A casa, inclusive, já foi colocada a venda, mas nenhum interessado se mostrou disposto a pagar o valor pedido pela cantora. Em 2018, ela abriu as portas de casa para uma equipe de reportagem da Record TV. Assista:

Xanddy e Carla Perez: um dos casais mais famosos da música baiana repete a mesma receita de Claudinha, dividindo-se entre os Estados Unidos, onde moram os filhos mais velhos do casal, e Salvador, onde possuem uma casa também no Alphaville. O casal também possui uma casa de veraneio em Guarajuba.

Imóvel em Guarajuba está avaliado em R$ 4 milhões (Foto: Reprodução)

Gilberto Gil: o cantor nasceu no bairro do Tororó, mas passou por diversos endereços na capital baiana. Atualmente ele tem um apartamento no Edifício Mansão Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, onde mora ao lado da esposa Flora. Gil também possui uma casa na Linha Verde, no condomínio Busca Vida.

Só o condomínio no Carlos Costa Pinto custa R$ 6 mil (Foto: Reprodução)

Caetano Velloso: muitas lendas pairam sobre a casa de Caetano e Paula Lavigne - famosa por sediar encontros entre diversas estrelas. O cantor possui uma casa no Rio de Janeiro, mas costuma passar o verão em seu endereço no Rio Vermelho, em Salvador.

Local costuma receber rodas de samba, como essa em 2019 com Anitta (Foto: Reprodução)

Maria Bethânia: a cantora seguiu os mesmos passos do irmão. Nascida em Santo Amaro, a baiana tem residência principal no bairro do São Conrado, no Rio de Janeiro. Quando está em Salvador, ela fica na casa que possui na Ladeira da Preguiça.

Durval Lellys: uma das estrelas mais reservadas neste aspecto é o cantor Durval Lellys, que mora num condomínio de luxo no Horto Florestal, próximo à avenida Juracy Magalhães Júnior.

Durval ao lado da esposa, Thiara, na sala de estar (Foto: Reprodução)

Léo Santana e Lore Improta: os pombinhos, que se casaram recentemente, já moraram em Vilas do Atlântico, mas recentemente mudaram-se para uma mansão em Alphaville.

Sthe: quem também escolheu o Alphaville para morar foi a blogueira Sthefane Matos. Ela, inclusive, já se envolveu em uma polêmica no condomínio após estender suas roupas na varanda de casa.

Daniela Mercury: a Rainha do Axé mora no condomínio de luxo em Piatã, ao lado da esposa Malu Verçosa.

Carlinhos Brown: cria do Candeal, o cantor possui duas casas na capital baiana. Uma no Rio Vermelho, onde mora, e outra em Itapuã - residência que, inclusive, já pertenceu a Zélia Gattai e Jorge Amado. O endereço em Itapuã, no entanto, serve mais como um ponto de encontro para ele e seus filhos.

Casa que pertenceu a Jorge e Zélia foi comprada em leilão (Foto: Reprodução)

Tony Salles e Scheila Carvalho: outro famoso casal da música baiana, Tony e Scheila moram na Linha Verde, no condomínio Busca Ville.

Tierry: um dos maiores novos sucessos da música baiana, o cantor morava até pouco tempo atrás no Alphaville 2, mas recentemente mudou-se para um local um pouco menor, no Salvador Suítes Residence, em Jardim de Allah.

Por passar pouco tempo em Salvador, cantor optou por lugar mais em conta (Foto: Reprodução)

Margareth Menezes: a cantora atualmente vive em sua casa em um condomínio, em Jaguaribe.

Márcio Victor: outra estrela que mora no mesmo condomínio de Maga é o cantor Márcio Victor. Nascido e criado no Engenho Velho de Brotas, ele se mudou, segundo ele, por conta da violência.

Regina Casé: a carioca se encantou por Salvador e comprou uma casa em Santo Antônio Além do Carmo. A propriedade é a junção de duas casas dos séculos 18 e 19 e foi reformada recentemente.

Casa de Regina tem bela vista da Baía de Todos os Santos (Foto: Reprodução)

Lázaro Ramos: o baiano mora no Rio de Janeiro. Nem por isso abandonou a Bahia, mantenho suas raízes vivas graças ao seu apartamento no Edifício Oceania, na Barra.

Marinho: ídolo do Vitória graças a sua marcante passagem em 2016, Marinho se mantém ligado a Salvador mesmo jogando no Santos, atualmente. Ele mantém uma casa em Alphaville 2, onde costuma passar as férias.