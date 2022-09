De transporte a passeios: agências de turismo deixam viagens cada vez mais práticas

Viajar costuma ser uma atividade prazerosa para a maioria das pessoas. Porém, quando o assunto é organização e planejamento, nem todo mundo fica animado. Isso porque envolve várias horas de pesquisa, contratações em diferentes sites, montagem de roteiro adaptado e muita paciência.

Com certeza, a tecnologia e o fácil acesso aos destinos deixaram todo o processo mais simples. Mas, na correria do dia a dia, muitas pessoas preferem optar por um caminho mais prático e que leve menos tempo para ser percorrido.

Entendendo essa necessidade, algumas agências passaram a oferecer bem mais do que os pacotes básicos com passagem e hospedagem. Elas têm garantido também outros serviços essenciais para qualquer viagem, como: roteiro personalizado, passeios e até ingressos para as atividades do local.

Em outras palavras, vêm garantido que os turistas contratem viagens de forma prática e tenham uma experiência positiva, independentemente do destino que escolherem.

E para mostrar que elas estão cada vez mais presentes na nossa realidade digital, selecionamos 5 agências de turismo que se destacam por oferecerem serviços que vão além do básico. Confira a seguir!

1. Vida & Energia Turismo

A Vida & Energia Turismo é uma agência de viagens que atua - majoritariamente - no estado de São Paulo. Além de oferecer o serviço de transfer, ela também realiza diversos passeios em diferentes cidades paulistas, guiando até as visitas de escolas e universidades.

Os turistas podem optar pelo city tour pela capital, pelo tour nos bairros e municípios específicos ou pelos passeios individuais. Outro atrativo é a possibilidade de fazer atividades relacionadas à ecoaventura e ao ecoturismo, dentro e fora do estado.

2. Roteiro Bonito MS

Oferecendo transfer, pacotes, passeios e hospedagem, a Roteiro Bonito MS é uma das agências de turismo em Bonito, no Mato Grosso do Sul, que mais se destacam. O motivo já dá para imaginar: a empresa tem tudo o que os visitantes precisam para aproveitar a viagem da melhor forma.

Outro serviço que dá mais visibilidade à agência é a possibilidade de montar um roteiro personalizado.

Para a maioria das pessoas, contratar um pacote previamente montado é uma excelente alternativa. Porém, há quem prefira passeios mais específicos e que combinem exclusivamente com o seu estilo. Principalmente em Bonito, onde há mais de 30 atrações disponíveis.

3. Amazon Explorers

A Amazônia é uma das maiores riquezas naturais do Brasil e, por isso, atrai visitantes de dentro e de fora do país. E quem quiser uma experiência mais completa, pode contar com a Amazon Explorers.

A agência é bem completa e auxilia o turista em todas as etapas. Além de fazer excursões para diferentes locais da região, também faz expedições e roteiros customizados para quem deseja ter experiências individualizadas. É a empresa ideal para quem gosta de ecoturismo e de contemplar a natureza.

4. TourFácil

A plataforma TourFácil também oferece diversos serviços em um único lugar. Ela atua nas cidades de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, e entende muito bem sobre as atrações mais disputadas desses locais.

No site, os turistas podem contratar transfers, passeios, pacotes de tour e ingressos para fazer as atividades disponíveis na região. Dois fatores chamam bastante atenção na TourFácil: além de oferecer programas para a família toda, a empresa também permite que os clientes parcelem o valor total em até 12 vezes e possam pagar com mais tranquilidade.

5. Minas Imperador Turismo

Como o próprio nome indica, a Minas Imperador Turismo é uma agência de viagens que atua em Minas Gerais. E isso inclui a capital e as outras cidades históricas da região. É uma alternativa interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre a época colonial no Brasil e se divertir ao mesmo tempo.

Além de apresentar a culinária mineira, a empresa também faz diversos passeios. Eles podem ser diários ou em pacotes fechados para 2 ou mais dias. Em todos os casos, um guia turístico vai acompanhando, explicando e direcionando os visitantes aos locais que eles devem conhecer.





