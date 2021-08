De volta à atividade, MAM anuncia reabertura do cinema em setembro

Fechado há um ano e meio devido à pandemia, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Bahia) retomou as atividades nesta terça-feira (17) estreando uma nova exposição e já com a programação cheia para o resto do ano. Em setembro, deve acontecer a reabertura do cine MAM/Solar do Unhão.

A sala de cinema é administrada pelo Circuito Saladearte, que recentemente passou por uma séria crise e correu o risco de encerrar as atividades, mas conseguiu se recuperar. Para compensar o período que permaneceu fechado, desde março de 2020, a organização elaborou uma campanha de financiamento coletivo para salvar o cinema que atua há 21 anos fazendo curadoria de filmes nacionais e internacionais em Salvador.



Com a campanha “Juntos Pela Saladearte!” foi possível arrecadar R$ 362 mil reais, valor suficiente para pagar os débitos emergenciais que impediam a reabertura do Circuito. Agora, a sala localizada no MAM já se prepara para receber os visitantes.

Ainda na terça, foi aberto também o Café do Circuito Saladearte.



“Depois, até final de novembro devemos abrir o Espaço Lina Bo Bardi que será uma sala dentro do museu para memória da arquiteta – criadora e primeira diretora do museu (1959/1963) –, mostras e experimentações sempre ligadas a ela e sua obra”, explica o diretor do MAM-Bahia, o cineasta e gestor cultural, Pola Ribeiro.



Neste segundo semestre de 2021, também deve ser lançada licitação pública para o restaurante, píer e atracadouro do Solar do Unhão restaurados pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), através do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

Programação e obras

A reabertura do Museu de Arte Moderna começou com a inauguração da exposição ‘O Museu de Dona Lina’. Totalmente gratuita, a mostra recebe visitação somente de terça a sexta-feira, das 13h às 17h, até o dia 10 de dezembro, em dois dos espaços expositivos do MAM-Bahia, a Capela e o Casarão.

A exposição reúne cerca de 300 obras do Acervo fixo do MAM junto a peças do Acervo de Arte Popular Lina Bo Bardi do Centro Cultural Solar Ferrão, num diálogo entre as duas coleções. O Acervo de Arte Popular (Dimus/Ipac) foi uma iniciativa de Lina que reuniu essas peças entre o final da década de 1950 e início da década de 1960, a partir de doações e de viagens realizadas por ela no Recôncavo e no semiárido baiano.



Já o Acervo do MAM é composto por aproximadamente 1,3 mil obras modernas e contemporâneas, representando um painel composto de contribuições de artistas de várias gerações, baianos, brasileiros e estrangeiros. Dentre eles, modernistas como Tarsila do Amaral e Candido Portinari, até os contemporâneos, como Mario Cravo Neto e Marepe. O Acervo de Arte Popular da Dimus/Ipac, por sua vez, reúne peças utilitárias e figurativas, como carrancas, ex-votos, imaginária, vestuários e utensílios domésticos, dentre outros itens.



Manifestações

Os moradores da Comunidade do Solar do Unhão, vizinha ao espaço cultural, realizaram uma manifestação na manhã da reabertura. Eles acusaram o Museu de ser racista e de promover segregação, depois que o acesso deles à Prainha do MAM foi impedido.



Durante a reforma do espaço, o portão principal, que, antes da pandemia, permitia a chegada à praia, estava fechado. Por isso, algumas pessoas pulavam o muro do Museu, que passou a funcionar como alternativa à grade.



Moradores e administração do MAM ainda tentam entrar em acordo sobre o acesso aos espaços.



Protocolos e história

Vinculado ao Instituto do Patrimônio (Ipac) da Secretaria de Cultura (Secult-BA), o MAM-Bahia afirma obedecer às determinações e protocolos de segurança contra a Pandemia da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Município. O Café Saladearte fica aberto nos mesmos dias/horários da exposição: terça a sexta-feira, das 13h às 17h.



O MAM foi criado em 1959. Em 1960 a sua criadora e primeira diretora, Lina Bo Bardi faz a primeira exposição do museu no foyer do Teatro Castro Alves e em 1963 a primeira exposição já no complexo arquitetônico do Solar do Unhão. Mais informações sobre o MAM e suas atividades estão disponibilizadas em suas redes sociais (instagram e facebook) ou via telefone (71) 31176132, das 9h às 12h e das 13h às 15h.