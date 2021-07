Deam de Juazeiro prende padrasto que engravidou enteada

O mandado de prisão preventiva de um homem suspeito de estuprar a enteada, em Juazeiro, no norte da Bahia, foi cumprido na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), na manhã desta quarta-feira (28). A vítima, de 29 anos, era abusada desde os 12.

De acordo com a titular da Deam/Juazeiro, delegada Licelma Bonfim, a mulher engravidou do suspeito em 2018. “Nessa ocasião, ele ameaçou matar a criança caso ela não o deixasse registrar como pai. A vítima foi obrigada a mentir para sua mãe, dizendo que o filho era fruto de um relacionamento com um homem que a abandonou”, informou a titular.

Durante a denúncia na especializada, a mulher também relatou que era ameaçada de morte, constantemente, pelo abusador.

O homem, de 42 anos, foi submetido aos exames de corpo de delito e deve ser encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro. As informações são da assessoria da Polícia Civil.