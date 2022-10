Debate da Globo: veja horário, regras e onde assistir

Os dois candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), se enfrentarão nesta sexta-feira, 28, em último debate antes do segundo turno das eleições, que ocorrerá no próximo domingo.

Horário

Com início às 21h30min, o embate entre os presidenciáveis será promovido pela TV Globo e terá mediação do jornalista William Bonner. A sabatina será dividida em quatro blocos, com duração total de 1 hora e 30 minutos.

Regras

O primeiro bloco contará com 30 minutos, composto por perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Cada candidato terá 15 minutos e a temática dos tópicos abordados será livre. O segundo bloco terá duas rodadas de 10 minutos, em que os candidatos abordarão temas definidos pela emissora.

Na terceira parte, Lula e Bolsonaro terão 30 minutos para falar livremente, com as mesmas regras do primeiro bloco. No último bloco, o tempo é mais reduzido. Cada candidato terá 5 minutos para discorrer sobre um tópico específico.

Diferente do embate do primeiro turno, o tempo definido em cada bloco poderá ser administrado da forma que cada candidato decidir.

Os candidatos também poderão solicitar direito de resposta, que poderá ser concedido ou negado após análise da produção.

Por fim, os dois presidenciáveis terão 1 minuto e 30 segundos para o encerramento e fazer as considerações finais.

Onde assistir

O debate será transmitido ao vivo no canal aberto da emissora, no portal G1, na GloboNews e na plataforma GloboPlay.