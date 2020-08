Debates e lives: Apae Salvador terá programação virtual especial a partir de hoje

Começa nesta sexta-feira (21) a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2020. Com um formato diferente, por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento este ano será totalmente virtual.

Promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais (Apae) Salvador, o evento ocorrerá entre 21 e 28 de agosto e contará com palestras, lives e rodas de conversa, todos com tema central Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social.

“A temática abordada esse ano é resultado de todo um trabalho que tem sido feito ao longo das últimas décadas, na tentativa de proporcionar uma maior autonomia e independência da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O protagonismo e o empoderamento é um passo à frente que permitiria a inclusão de fato”, analisa Derval Evangelista, presidente da Apae Salvador.

Os eventos virtuais podem ser acompanhados nos canais digitais como Youtube e Instagram, e tratarão diferentes abordagens da inclusão, a exemplo da inserção no mercado de trabalho, o processo de aprendizagem e a importância da participação da família, entre outros.

Programação:

21/08 – Roda de Conversa Digital: Protagonismo da Pessoa com Deficiência em Tempo de Pandemia: Ações de Empoderamento – Projeto Vez e Voz

Convidados: Dra Cinthya Guanaes (Promotora de Justiça), Ana Beatriz (Educadora), Ana Carolina Prata (Educanda), Jeferson Freitas (Educando).

Transmissão: Youtube | 16h

24/08 – Live: Ações de apoio à Pessoa com Deficiência Intelectual e as Famílias em Salvador

Convidados: Juliana Portela (Secretária da SEMPRE), Wagner Andrade (Diretor geral da UPCD), Márcia Gomes (Mãe), Joanderson dos Anjos Conceição (Usuário).

Mediação: Bianca Rebouças (Assistente Social)

Transmissão: Youtube | 10h

Dia 25/08 – Live: Experiências exitosas das Pessoas com Deficiência Intelectual no Mercado de Trabalho

Convidados: Paula Aquino (Analista de RH do Hospital Aliança), Alexandre Baroni (Superintendente dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SUDEF/SJDHDS), Rita de Cassia dos Santos (Mãe), Leonardo dos Santos Dumas (Colaborador do Hospital Aliança)

Mediação: Rubens Silva (Orientador Social)| Patrícia Costa (Coordenadora de Colocação)

Transmissão: Youtube | 10h

Dia 26/08 – Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social

Convidados: Eliana Rosa (Coordenadora Estadual de Autodefensoria e Autogestão), Ana Pompéia de Souza Gomes (Assistente Social e Coordenadora da Autodefensoria da APAE de Feira de Santana), Ronaldo Araújo Rodrigues (Autodefensor Estadual e da APAE Feira de Santana), Rosana Lago (Vice-Presidente do Comped), Gilval Dionízio Pereira (Pai). Débora Gil Freitas (Autodefensora Estadual e da APAE Salvador)

Mediação: Davi Silva (Orientador Social)

- Apresentação da Carta Aberta dos Autodefensores.

Transmissão: Youtube | 10h

26/08 – Lançamento do Clip de Atividades Terapêuticas com Pacientes do CER

Transmissão: Instagram | 10h



26/08 - Pensando, Criando e Realizando em Tempos de Pandemia - Oficinas Virtuais e Acolhimento as Pessoas com Deficiência Intelectual e suas Famílias.

Convidados: Emerson Barbosa (Educador Social), Fátima Porto (Professora), Janaina Candeias (Educadora Social), Rita de Cassia de Souza Rodrigues (Mãe), Leonardo Morais (Usuário)

Mediação: Sandra Bahia (Orientadora Social).

- Apresentação de vídeos das oficinas virtuais





Transmissão: Youtube | 15h



26/08 – Live: Aprendizagem da Pessoa com Deficiência Intelectual e os Atendimentos Remotos

Convidados: Ana Beatriz Araújo, Anete Souza, Elizângela Cardoso, Fabiana Silva, Reginária Araújo (Professoras do CAEE da Apae Salvador )

Transmissão: Youtube | 17h

27/08 – Atividade Lúdica com Avaliação Nutricional e Jogo Temático (Roda dos Alimentos com Paciente do CER

Local: Ambulatório do Centro Especializado em Reabilitação (CERII) – Coutos

Horário: 8h | 13h

27/08 – Tarde Show!

Convidados: Rony Santos (Contador de Histórias) e Educadores da Apae Salvador

Mediação: Itana Lima (Coordenadora Pedagógica da Apae)

Transmissão: Youtube | 16h