Decisão: Bahia recebe CRB por uma vaga na semifinal do Nordestão

Agora é decisão para o Bahia, que recebe o CRB às 16h deste sábado (17), no estádio de Pituaçu. Está em jogo uma vaga nas semifinais da Copa do Nordeste. Na disputa em jogo único, o time sabe que precisa reduzir os erros, afinal só a vitória garante a classificação. Empate no tempo normal leva a decisão para as disputas de pênaltis.

Depois de ter ficado em segundo lugar no grupo A durante a primeira fase e conquistado o benefício de jogar em casa, o mando de campo se apresenta como única, porém importante vantagem. O Esquadrão está invicto em Pituaçu na temporada. Pela Copa do Nordeste foram quatro jogos, com três triunfos e um empate.

Por sinal, o duelo com o CRB colocará frente a frente dois times que disputaram posição no grupo. O Galo somou os mesmos 13 pontos do Bahia, mas foi ultrapassado na última rodada devido ao número de vitórias.

Até por isso, o técnico Dado Cavalcanti entende que mesmo jogando em casa, a equipe precisa ter atenção do início ao fim. “Fizemos uma boa semana, conseguimos trazer informações específicas do adversário. O que vai ser decisivo vai ser a forma como vamos entrar em campo. Em um jogo decisivo, o nível de concentração precisa ser redobrado. Se assim fizermos, a possibilidade de êxito é muito maior”, entende o treinador.

O Bahia tem apenas um desfalque. O volante Jonas, que estreou na vitória sobre o ABC, por 2x1, na rodada passada, sofreu uma lesão muscular e está fora. Como ele seria reserva, a equipe titular não sofrerá alterações.

“O time tem dado resposta significativa em relação a ideia de jogo. Não existe dúvida, independentemente dos resultados. Acredito que evoluímos no equilíbrio. A repetição da escalação tem trazido benefícios. Minha ideia é repetir a escalação por vários jogos e ir fazendo as correções”, explicou Dado.

Histórico positivo

Se tratando de Copa do Nordeste, o Bahia tem histórico positivo quando o assunto são as quartas de final: o tricolor nunca foi eliminado nesta fase do torneio. Até agora, são oito disputas e oito duelos vencidos. Vale lembrar que nem todas as edições do Nordestão, iniciado em 1994, contaram com essa etapa.

Com a mudança no regulamento, em 2019, essa será a terceira vez que o Bahia disputará as quartas de final em jogo único. No ano passado, eliminou o Botafogo-PB, no mesmo Pituaçu, ao vencer por 3x1. Já em 1994, na primeira edição do torneio, a vítima foi o Santa Cruz, derrotado por 2x1 no Rei Pelé, em Maceió.

Um outro dado que colabora para o favoritismo teórico é o retrospecto do clube baiano contra o CRB. Há 19 anos o Bahia não perde para o alvirrubro. A última vez foi em 2002, quando os alagoanos venceram por 3x1, também pelo Nordestão.

Enquanto o Bahia quer aproveitar o fator casa, o CRB chega motivado após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil com vitória de 2x1 sobre o Paysandu, em Belém. Apesar de jogar o favoritismo para o tricolor, o técnico Roberto Fernandes lembrou que o time dele perdeu apenas um jogo na temporada - 1x0 para o Fortaleza, na estreia na Copa do Nordeste. O time acumula ainda 9 vitórias e 4 empates.