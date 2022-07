Decisão de mudar Carnaval para Boca do Rio não será apenas técnica, diz Bruno

A decisão de mudar o circuito do Carnaval da Barra para a Boca do Rio não será pautada apenas em critérios técnicos. Segundo o prefeito Bruno Reis, quando o projeto de mudança for apresentado à prefeitura, outros aspectos, como o impacto econômico, serão analisados.

"Esse debate ainda não chegou à prefeitura. É normal que nosso corpo técnico até defenda mudanças porque que querem oferecer serviços melhores. Mas essa não é uma decisão apenas técnica, tem que levar em consideração também aspectos econômicos e sociais. Eu aguardo o envio do projeto ao prefeito para que a gente possa ouvir as áreas e decidir", disse o prefeito, nesta quinta-feira (28).

O prefeito disse ainda que a obra de revitalização da Boca do Rio ainda está em fase de licitação e que isso também pode afetar na decisão final. "As obras estão em licitação, e foi a partir do advento da obra que surgiu essa possibilidade. Temos que ver se as obras estarão concluídas", explicou.

Além do gabinete do prefeito, o projeto também será encaminhado para outros órgãos municipais. "Assim que o Comcar apresentar [o projeto de mudança], nós vamos encaminhar para que a Transalvador possa se manifestar, a Semob, a Secretaria da Saúde, de Ordem Pública que tem o dever de organizar a festa. Vai ser só a opinião dos órgãos? Claro que não. Vamos ouvir todos os que fazem o Carnaval, quais prejuízos, quais perdas e decidir", finalizou.