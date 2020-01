Decisão de venda do Odorico Tavares é irreversível, diz governo do estado

O governador Rui Costa afirmou, nesta segunda-feira (27), que o fechamento do Colégio Estadual Odorico Tavares é irreversível. Ele ainda não havia se pronunciado sobre o fechamento da unidade, que chegou a ser ocupada, em protesto, por estudantes.

“Eu penso que equipamentos de qualidade podem e devem estar onde o povo mora. Na polêmica, fico do lado do povo, de onde eu vim. A escola serve de referência não somente para aprendizado stricto sensu, serve para a prática cultural. Um equipamento educacional em comunidade pobre tem uma função social extraordinária porque vai ser usado nos 365 dias no ano, não apenas nos dias que tiver aula. Salvador praticamente não tem equipamento de convivência social nas comunidades pobres”, afirmou, em entrevista à Radio Metrópole.