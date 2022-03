Decisão sobre flexibilizar uso de máscaras será tomada no início de abril, diz Rui

A decisão sobre flexibilizar o uso de máscaras em ambientes abertos na Bahia será tomada no início do mês de abril, reafirmou o governador Rui Costa. Segundo ele, a flexibilização só vai ocorrer se os números da pandemia continuarem em queda no estado.

"Estamos monitorando o número de casos ativos, acho que não tem que ter precipitação. A cautela para salvar vidas humanas é sempre o melhor caminho, sem afobação. Se os números continuarem caindo, tem toda probabilidade de tirar as máscaras em ambientes abertos", disse o governador.

No entanto, Rui ponderou que também está observando a situação da pandemia no restante do mundo, visto que a 'a doença começou lá fora'.

"Estamos acompanhando os casos internacionais. A preocupação voltou nos países europeus porque voltou a subir o número de casos, com a variante que mistura a delta com ômicron".