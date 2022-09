Decisivo contra o ABC, Dalton precisará fechar o gol do Vitória outra vez

Dalton fechou as traves do Vitória no primeiro jogo contra o ABC no quadrangular da Série C do Brasileiro e vai precisar repetir o feito no reencontro das equipes, sábado (10), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal. O saldo de gols pode ser determinante para o Leão retornar à zona de acesso já nesta quarta rodada da fase decisiva, por isso, uma atuação segura do goleiro será fundamental para o rubro-negro alcançar o objetivo.

É claro que os atacantes precisarão fazer a parte deles. Afinal, o Vitória só consegue subir na tabela de classificação se vencer o time potiguar. Um triunfo por três ou mais gols de diferença garante ao Leão ao menos o segundo lugar sem depender do outro jogo da chave. Se a vitória for por menos tentos, o rubro-negro terá que torcer para que o Figueirense perca do Paysandu. Eles se enfrentam no domingo (11), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Só os dois primeiros colocados do Grupo C terão vaga na Série B 2023. Por enquanto, elas estão ficando com o ABC, líder e dono de sete pontos, e com o Figueirense, segundo colocado com seis somados. Ambos têm saldo de gols positivo. A equipe potiguar tem dois e a catarinense quatro. Terceiro colocado, com quatro pontos, o Vitória tem saldo negativo de três gols, assim como o Paysandu, que ainda não pontuou e é o lanterna.

No domingo passado, Dalton ajudou o Vitória a não piorar o saldo. Ele foi crucial para a manutenção do 0x0 contra o ABC, no Barradão. Foi o quarto jogo que ele passou em branco nesta Série C. Também não foi vazado contra o Ferroviário e nos dois encontros com o Paysandu.

Dalton foi o protetor do gol rubro-negro em oito rodadas desta Série C e só amargou uma derrota, a goleada por 5x1 diante do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na segunda rodada do quadrangular. Diante do clube que o revelou, ele lamentou cinco dos nove gols que sofreu com a camisa vermelha e preta.

Dalton foi contratado pelo Vitória em maio, mas só teve a primeira oportunidade entre os titulares em julho, quando Lucas Arcanjo lesionou o ombro, precisou passar por cirurgia e deixou de fazer parte dos planos para o campeonato. Ele assumiu a camisa 1 na 14ª rodada da fase classificatória, no triunfo por 2x1 contra o São José-RS, e se candidata a protagonista em caso de acesso. Para isso, primeiro ele terá que segurar o ataque do ABC no Frasquerão.