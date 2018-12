Decoração de Natal da família real da Inglaterra está incrível!

É Natal no Palácio de Buckingham! O lugar, uma das residências da rainha Elizabeth II, já está todo decorado no clima das comemorações - com direito a árvores naturais cheias de pisca-piscas, bolas coloridas e enfeites em formatos de coroas e carruagens.

Siga o Bazar nas redes sociais e saiba das novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, tecnologia, pets, bem-estar e as melhores coisas de Salvador e da Bahia:

Os itens compõem a decoração do Marble Hall, que foi divulgada na última terça-feira (4). Os adornos são em cores diversas, esquecendo o tradicional tom apenas de verde e vermelho.

Ficou curioso? Veja o vídeo mostrando o processo de montagem e o resultado final:

Cadastre seu e-mail e receba novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, pets, tecnologia, bem-estar, sexo e o melhor de Salvador e da Bahia, toda semana: