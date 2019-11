Decoração de Natal no Campo Grande atraiu 50 mil visitantes no primeiro fim de semana

No primeiro fim de semana após a inauguração da decoração natalina da Praça 2 de Julho, no Campo Grande, cerca de 50 mil pessoas visitaram o local. De acordo com a Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o último domingo (24) foi o dia de maior visitação na praça – o número total de visitantes chegou a 26 mil pessoas. A atração faz parte do Natal Salvador 2019, lançado pela Prefeitura na semana passada.

A jornalista Lislaina Matos, 23 anos, é baiana, mas mora em São Paulo há cinco anos. Em visita à família, ela foi conferir a decoração na praça. “Ano passado foram tantos comentários sobre a decoração da praça que este ano eu resolvi conferir de perto. De fato, está muito bonita! Não é à toa que no grupo da família está o maior burburinho. A decoração está linda e muito bem organizada!”.

Entre as atrações mais procuradas está o globo de neve para as crianças, a Vila Natalina com 18 estandes que reúnem artesanatos, artigos religiosos e gastronomia, a árvore central de luzes de LED dançante e a catedral de luz e som, composta por 22 arcos e 20 mil metros de corda de luz.

“A praça do Campo Grande está extremamente impecável esse ano, difícil até de você acreditar em tudo que está vendo ali, parece um lugar mágico. Na chegada, você já se depara com uma entrada triunfal de um portal extenso, todo iluminado e com músicas temáticas natalinas, cheio de simbologia, e vários outros pontos totalmente decorados, que fazem a gente resgatar a verdadeira essência que é o Natal”, revelou o estudante Kenedy Santos, 23 anos.

Outros atrativos

A Casa do Papai Noel também é um dos ambientes preferidos do público. Os artistas plásticos Pedro Caldas e Edy Ribeiro foram os responsáveis pela direção de arte e decoração. Junto com eles, uma equipe de 23 pessoas levaram 50 dias para deixar a casa de 70 m² completamente pronta.

“A casa do papai Noel passa uma mensagem de amor à natureza: uma árvore nasce dentro de casa e sai pela chaminé. Além disso, todo o material tem selo eco: madeira, aço, telhas e folhas de plástico reciclado”, explicou Pedro Caldas.

Há ainda a peça luminosa da Santa Dulce dos Pobres de 4 metros de altura, o presépio, o boulevard de luz e o palco onde, durante todas as noites, diferentes instituições apresentam espetáculos teatrais, de dança ou coral. O espaço funciona diariamente até o dia 6 de janeiro, de segunda a sexta, das 18h às 22h, e sábados e domingos, das 18h às 23h.

(Fotos de Valter Pontes / Secom)