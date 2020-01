Decoração natalina no Campo Grande tem último fim de semana de visitação

Quem ainda não foi ver a decoração natalina no Campo Grande só até até a segunda-feira (6) para conferir a iluminação especial na Praça. Segundo a prefeitura, cerca de 900 mil pessoas já passaram pelo local.

A programação durou 50 dias, com apresentações diárias. Neste final de semana, três atrações musicais se apresentarão gratuitamente no palco.

Nesta sexta (3), a partir das 18h, sobe ao palco a Banda Guardiões da Cidade, formada por oito guardas civis que dividiram suas funções institucionais com ensaios para levar o melhor da música ao público, indo do gospel ao axé, sertanejo e pagode.

Já no sábado (4), a Guarda Civil Municipal volta com o show dos Heróis da Guarda. Caracterizados, eles aninam e chamam atenção da criançada. No domingo (5), além da volta dos Guardiões da Cidade, o público poderá conferir também o grupo da Igreja Adventista do Lobato Hands In Praise, que fará uma performance musical em libras.

Inaugurado no dia 18 de novembro, a decoração natalina no Campo Grande despertou a atenção de milhares de soteropolitanos e turistas que lotaram o local todos os dias.

Na praça, o público pode visitar o globo de neve, a Vila Natalina com a Casa de Papai Noel e com 18 barraquinhas de artesanatos, artigos religiosos e gastronomia, além da árvore central de luzes dançantes em LED e a Catedral de Luz e Som, composta por 22 arcos e 20 mil metros de corda luminosa.