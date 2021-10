Decreto estadual com medidas de prevenção à covid-19 é prorrogado até o dia 12

O decreto nº 20.658, que dispõe sobre medidas de prevenção à covid-19, foi prorrogado pelo governo da Bahia. A nova publicação, divulgada no Diário Oficial do Estado deste sábado (2), mantém as medidas da última atualização, que continuarão válidas até o dia 12 de outubro.

Assim, continua a autorização para a realização de eventos e atividades com a presença de público de até 1.100 pessoas. Essa medida permite que sejam promovidas cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas e afins, funcionamento de zoológicos, parque de diversões, museus, teatros e afins.

Segue autorizada, também, a realização de eventos com venda de ingressos e presença de público de até 1.100 pessoas.