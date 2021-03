Decreto que proíbe eventos é prorrogado até 1º de abril; aulas remotas começam segunda

O Governo do Estado anunciou a prorrogação do decreto que proíbe eventos como shows, feiras, e demais atividades além de aulas presenciais das redes pública e privada em toda a Bahia.



A determinação agora vai até 1º de abril. O decreto que venceria neste domingo (14) foi publicado em edição online no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (13).



Com isso, segue proibido a realização de atividades, independentemente do número de pessoas, como passeatas, feiras, circos, eventos científicos, desportivos e religiosos. Shows e festas, públicas ou privadas, seguem proibidos independentemente do número de participantes.



O decreto também estabelece a volta às aulas na rede estadual de ensino, exclusivamente de forma remota, a partir desta segunda-feira (15).



Além isso, segue em vigor em todo estado, o decreto que estabelece toque de recolher sem circulação noturna de pessoas das 20h às 5h até dia 1º de abril.

