Decreto retoma obrigatoriedade do uso de máscaras na Bahia; veja onde

A Bahia retomará a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados e transportes públicos a partir desta terça-feira (29). O decreto que estabelece a adoção das medidas sanitárias contra a covid-19 será publicado na próxima edição do Diário Oficial do Estado (DOE). O texto inclui ainda a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação para ter acesso à prédios públicos, SAC e Detran.

A medida, autorizada pelo governador Rui Costa, entra em vigor nesta terça em todo o território baiano e tem objetivo de conter a disseminação do coronavírus após o aumento dos casos de Covid-19. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o estado registrou, até esta segunda-feira (28), 5.274 pessoas com a doença.

Onde é obrigatório?

O uso de máscaras voltará a ser obrigatório em transportes públicos, tais como trens, metrô, ônibus, lanchas e ferry boat, e seus locais de acesso, como as estações de embarque; em salões de beleza e centros de estética; em bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos similares; em templos para atos religiosos litúrgicos; em escolas e universidades; em ambientes fechados, tais como teatros, cinemas, museus, parques de exposições e espaços similares.

Os eventos seguem com realização autorizada. No entanto, volta a ser exigido o uso de máscara e comprovação de vacina naqueles em que haja controle de acesso e venda de ingressos. A comprovação de vacinação, em todos os casos em que é solicitada, será feita mediante apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do Certificado Covid, obtido por meio do aplicativo “CONECT SUS”.

A necessidade da comprovação vacinal será obrigatória também para o acesso a quaisquer prédios públicos, nos quais se situem órgãos, entidades e unidades administrativas. Os atendimentos presenciais no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ficam condicionados à comprovação da vacinação e à obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção.

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro, as medidas contidas no decreto visam reduzir o avanço da Covid-19 no estado. “Essas ações, que poderão ser juntadas a outras a depender da evolução da pandemia, são importantes para que a população esteja melhor protegida e para que possamos deixar todos assistidos”, afirma.

Veja o decreto na íntegra:



Aumento de casos

A partir desta segunda-feira (28), os boletins epidemiológicos de covid-19 voltam a ser divulgados de segunda a sexta-feira na Bahia. A decisão foi tomada após o aumento do número de casos em todo o estado.

Na Bahia, nas últimas 72 horas, foram registrados 2.258 casos de covid-19, 1.564 recuperados e 8 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico desta segunda.

Dos 1.716.905 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.680.599 já são considerados recuperados, 5.472 encontram-se ativos e 30.834 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

Leitos

O decreto que será publicado no Diário Oficial não cita aumento no número de leitos no estado para o atendimentos dos pacientes infectados. No entanto, o governador Rui Costa informou nesta segunda-feira (28), durante um evento, que há um número crescente de demanda por leitos de UTI e leitos clínicos. A maior demanda está concentrada na RMS, principalmente na capital.

"No interior, os números são baixos. Mas pelo histórico de contaminação, esse foi processo da covid, os números crescem nas maiores cidades e depois vai se espalhando nas cidades do interior", disse.

O número de leitos no Hospital Espanhol, referência no tratamento da doença, vai ser ampliado até o final da semana. "Autorizei aumentar o número de leitos de UTI e clínico no Espanhol, e deveremos chegar ao número máximo possível ainda esta semana. A demanda está crescente e rápida. Vamos avaliar a tomada de medidas a partir dos números [de casos]", explicou.