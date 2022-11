Decretos estabelecem regras para transição de governo na Bahia

O grupo que cuidará dos procedimentos e estudos necessários para a transição entre a atual gestão do Governo do Estado, comandada por Rui Costa, e a próxima, de Jerônimo Rodrigues, será divulgado neste sábado (5). Os decretos que estabelecem os integrantes e regras para grupo de transição serão publicados no Diário Oficial do Estado.

O documento determina que órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo deverão atender às demandas apresentadas pelo grupo de trabalho, disponibilizando pessoal e informações que sejam solicitadas. O decreto também prevê disponibilização de local e infraestrutura para as atividades da equipe de transição, que se estenderão até o último dia útil deste ano.

Além do governador eleito, Jerônimo Rodrigues, e vice-governador eleito, Geraldo Júnior, participam do grupo Luiz Carlos Caetano, secretário de Relações Institucionais; Carlos Mello, secretário da Casa Civil em exercício; Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura; Fabya Reis, secretária de Promoção da Igualdade Racial; Roberta Silva, chefe de gabinete da Secretaria da Saúde; Adolpho Loyola, assistente especial do quadro especial da Casa Civil e Felipe da Silva Freitas.

Segundo o decreto, a equipe também poderá "convidar pessoas de notória competência para participarem de suas reuniões".

