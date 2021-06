Decretos municipais são prorrogados por mais sete dias em Salvador

Os decretos municipais foram renovados por mais sete dias em Salvador, nesta sexta-feira (4). Com isso, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais não será alterado. Teatros, casas de espetáculos e eventos com aglomerações, por exemplo, permanecem proibidos. A ocupação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) teve uma leve melhora, mas, de maneira geral, os números da pandemia estão estáveis na capital.

O prefeito Bruno Reis fez uma entrevista coletiva, pela manhã, para apresentar um balanço dos números e da vacinação. A ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está em 82% e a de leitos clínicos em 78%. Já os leitos pediátricos estão em 67% e 73%, respectivamente. Os dados são similares aos da semana passada.

“Em linhas gerais, fator RT, número de novos casos, número de casos ativos e número de óbitos não tiveram variação. Uns cresceram pouco, algo irrelevante que representa estabilidade, e outros diminuíram. Então, quando a gente analisa esses dados, que levamos em consideração para tomar nossas decisões, eles sinalizam para um quadro de estabilização”, afirmou.

Os números também estão estáveis na rede privada. A ocupação das UTIs está em torno de 80%, mesmo percentual dos últimos dias. Segundo a prefeitura, as urgências de covid desses hospitais estão movimentadas, mas com poucos casos graves. Ele listou os dados dos maiores hospitais da cidade:

Os Hospitais Santa Izabel e Jorge Valente amanheceram com 81% de ocupação, sendo seguidos pelo Cardiopulmonar (80%), Português (79%), São Rafael e Aliança, ambos com 78%.

“Com base no cenário atual todas as medidas que estão em vigor serão prorrogadas por mais sete dias. Nós vamos permanecer na mesma situação em que estamos por mais sete dias. Os decretos venceriam na terça-feira”, contou o prefeito.

As UPAs amanheceram com 20 pacientes aguardando transferência, sendo 12 pessoas na fila da UTI, 11 adultos e uma criança; e oito na espera por acomodações clínicas, sendo sete adultos e uma criança. Outros 54 pacientes foram regulados dessas unidades para hospitais nas últimas 24horas.

Vacinação

No feriado, 21.255 pessoas foram imunizadas. Cerca de 780 mil soteropolitanos já foram vacinados com a primeira dose, o que corresponde a 39.4% daqueles que têm 18 anos ou mais, e 374 mil receberam a segunda dose. Nesta sexta-feira, começou a imunização de pessoas com 55 anos. A prefeitura fará um mutirão no sábado (5) para imunizar esse público. Vai funcionar assim:

Das 8h ás 12h:

Serão vacinadas as pessoas nascidas até 4 de janeiro de 1966;

Das 13h às 16h:

Será a vez de quem nasceu até de junho de 1966;

O prefeito lembrou que apenar de a taxa de ocupação das UPAs ter diminuído, os número da pandemia ainda não caíram e que é preciso a população se cuidar. O município não descarta ter que adotar medidas mais restritivas para evitar o aumento descontrolado de novos casos de covid no São João, mas não adiantou os detalhes.