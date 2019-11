Dedo na ferida: Bahia lança campanha contra o racismo; veja vídeo

O Bahia aproveitou o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20), para lançar uma campanha em combate ao racismo institucional e estrutural.

A peça publicitária divulgada nas redes sociais tem como protagonista uma professora aposentada. Ela aponta que “tem muita gente dizendo que não é racista, mas anda reproduzindo racismo de todo tipo, esta é a verdade”.

No vídeo de apresentação, o clube afirma que “o racismo está em toda parte, e no Bahia também” antes de convocar a sociedade a “botar o dedo na ferida”, slogan da campanha que tem um site criado para essa finalidade (www.dedonaferida.com.br).

O racismo está em toda parte, e no Bahia também. Vamos botar o #DedoNaFerida. Acesse https://t.co/D1MhaUpkfS, descubra e junte-se a nós #BBMP #DiaDaConsciênciaNegra pic.twitter.com/XMIygcfWS9 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 20, 2019

Através do site, estão abertas as inscrições para 50 vagas na oficina Igualdade Racial e Racismo Estrutural, que tem como foco empresas e organizações sociais. As oficinas serão ministradas pelo professor Edson Cardoso, doutor em Educação pela USP, mestre em Comunicação pela UnB e ex-assessor especial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (de 2011 a 2014).

De acordo com o divulgado pelo Bahia, o clube ainda promoverá oficinas internas diárias sobre o tema até a próxima terça-feira (26). As reuniões serão no Fazendão ou na Fonte Nova e têm como público alvo não só os colaboradores, como também conselheiros, membros de torcidas organizadas, imprensa, Federação Bahiana de Futebol e patrocinadores. O produto final será um documento com protocolo de medidas para promoção da igualdade racial.