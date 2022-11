Defensor aciona Polícia Militar após flagrar preso transportado em caçamba de viatura

O defensor público Maurício Saporito flagrou, no final da manhã desta terça-feira (22), um preso sendo transportado na caçamba aberta de uma viatura da Polícia Militar, na Avenida Bonocô, em Salvador. Após o flagra, o defensor oficiou o comando da Polícia Militar questionando o ocorrido.

Saporito ainda registrou imagens do caso, onde o suspeito é visto, sem camisa, dentro da caçamba. "Segui a viatura desde a Bonocô até a região do Dique do Tororó, depois seguimos por caminhos diferentes", disse ao CORREIO.

Segundo o defensor, foi questionado no ofício se não há outras viaturas com a caçamba coberta que poderiam ser utilizadas no translado do custodiado. "Apesar do questionamento, já sabemos que a resposta é afirmativa. Estamos aguardando a resposta do comando (da PM) e pediremos instauração de procedimento. Se não aceitarem nós podemos forçar a instauração", contou.

Procurada, a Polícia Militar não se posicionou sobre o ocorrido até o momento desta publicação.