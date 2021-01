Defensor da cloroquina, Luciano Hang testa positivo para covid-19 e está internado em SP

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, testou positivo para covid-19 e está internado na unidade Dubai do Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo. Seu estado clínico é estável.

A esposa de Luciano, Andrea Hang, também está internada no mesmo hospital devido ao diagnóstico positivo do novo coronavírus. A mãe de Luciano, Regina Modesti Hang, também está internada em um hospital por conta da doença, no entanto, seu estado de saúde é grave, necessitando de terapia intensiva.

Bolsonarista convicto, o 'véio da Havan', como é popularmente conhecido, tem 58 anos e foi um dos principais entusiastas do "tratamento precoce" com hidroxicloroquina e ivermectina, que não possui nenhuma eficácia comprovada cientificamente.

Mesmo internado, Hang compartilhou nesta segunda-feira (18) um vídeo que mostra a movimentação de pessoas num shopping do Egito, justificando isso por conta do suposto tratamento precoce com a cloroquina.

“Como vocês podem ver no vídeo, onde foi feito o cuidado preventivo, a vida segue normal. Por que aqui [no Brasil] não podemos seguir o exemplo de onde deu certo? Para quê insistir no erro”, diz Hang no vídeo.