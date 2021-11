Defensoria lança dicionário antirracista com expressões do cotidiano

Neste Dia da Consciência Negra a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE) lançou um dicionário com expressões que devem ser banidas do vocabulário por terem conotação racista. Dizeres como ‘inveja branca’, ‘boçal’ e ‘pé na senzala’ ainda são reproduzidas nos dias atuais.

Estes e outros dizeres fizeram parte da série Expressões Racistas do Cotidiano, produzida e publicada pela Defensoria nas redes sociais. Elas foram reunidas neste dicionário e o lançamento neste sábado (20).

Expressões foram divulgadas nas redes sociais da DPE (Foto: divulgação)

Para a coordenadora da Especializada de Direitos Humanos da Defensoria, Eva Rodrigues, que participou da organização do material, como o racismo afeta as pessoas negras de diferentes formas e em diferentes graus, o seu enfrentamento deve ser feito em diversas frentes, a exemplo da publicação deste dicionário de expressões (anti) racistas pela DPE/BA.

“O dicionário antirracista reúne diversas expressões comumente ditas pela população, de forma intencional ou não, que são fruto de uma construção racista, ancorada no passado escravagista brasileiro. O que as pessoas muitas vezes não percebem é que estas microagressões afetam diretamente o povo negro, rebaixam sua autoestima e colocam as pessoas negras num lugar de inferioridade moral, estética, social e intelectual frente às pessoas brancas, que seguem intocadas em seus privilégios”, afirmou.