Defensoria Pública abre 74 vagas de estágio em nível médio e técnico

A Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia (Esdep) abriu seleção de estágio com 74 vagas de nível médio e técnico. Haverá ainda cadastro reserva em administração, contabilidade, logística e informática nos turnos matutino e vespertino. As vagas são exclusivamente para Salvador.

O edital foi divulgado nesta quarta-feira (21). Para se inscrever, é preciso preencher este formulário no período de 21 de setembro a 4 de outubro e, em seguida, pagar uma taxa de inscrição no valor de R$10.

A bolsa é de R$450, além de auxílio transporte. Podem participar do processo seletivo pessoas a partir dos 16 anos e que estejam cursando, no mínimo, o primeiro ano do ensino médio.

A prova será escrita e realizada no dia 16 de outubro, exclusivamente em Salvador. São 30 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos gerais, como cultura geral e atualidades; a Bahia e seu território; ética e cidadania e Constituição brasileira de 1988.

Segundo o diretor da Esdep, Clériston Macedo, o estágio na Defensoria terá grande valor em termos de contribuição para os selecionados. “Oferecemos aos estagiários uma formação continuada com temas que fazem parte do dia a dia da Instituição e que, muitas vezes, eles não teriam acesso no curso regular que estão frequentando”, afirma.

Executado pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico sob supervisão da Esdep, o edital, segundo a Defensoria Pública, está de acordo com as políticas afirmativas e de inclusão do órgão. A seleção garante reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras (30%), com deficiência (5%) e indígenas (2%). O exame de seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por uma vez, por igual período.