Defensoria Pública abre vagas de estágio para Direito com bolsa de R$ 750

A Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia (Esdep) divulgou o edital de seleção para preenchimento de 40 vagas de estágio de nível superior em direito e cadastro reserva, nos turnos matutino e vespertino. Para se inscrever, é preciso preencher formulário até 04 de outubro (www.defensoria.ba.def.br). A taxa de inscrição é de R$ 42,00. Os(as) candidatos(as) convocados(as) receberão bolsa auxílio de R$750 e auxílio transporte.

O defensor público e diretor da Esdep Clériston Macedo afirma que o estágio na Defensoria contribui para a formação dos estudantes não somente como profissionais, mas para a cidadania. “Através da Esdep, oferecemos aos estagiários e estagiárias uma formação continuada com temas que fazem parte do dia a dia da Instituição e que, muitas vezes, eles não teriam acesso no curso regular que estão frequentando. Acontece uma troca importante entre a Defensoria e esses estudantes que vão para o mercado de trabalho mais qualificados depois de ter passado por nossa instituição”, ressaltou.

Os candidatos serão selecionados através de uma prova escrita aplicada no dia 16 de outubro, exclusivamente em Salvador. São 50 questões de múltipla escolha e uma dissertativa sobre conhecimentos gerais de língua portuguesa e aspectos da constituição e formação da população e da história da Bahia e conhecimentos específicos como: direito civil; direitos humanos; direito da criança e adolescente; direito penal; direito processual civil e penal; legislação, organização e princípios institucionais da Defensoria Pública; e filosofia do direito, sociologia jurídica e criminologia.

Executado pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico sob supervisão da Esdep, o edital está de acordo com as políticas afirmativas e de inclusão da Defensoria Pública. A seleção garante reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras (30%), com deficiência (5%) e indígenas (2%). O exame de seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por uma vez, por igual período.

Mais informações:

Telefone: (71) 3082-1500

E-mail: selecao_defensoria@fundacaocefetbahia.org.br

Diário Oficial da Defensoria Pública da Bahia