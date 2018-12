Defensoria Pública encerra inscrições neste domingo

Termina neste domingo (dia 16) o prazo de inscrições para o prrocesso seletivo simplificado para a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA). Ao todo, são oferecidas 41 vagas de nível superior, 33 vagas de nível médio ou equivalente e três vagas de nível médio técnico. O salário oferecido para os cargos de analista técnico de nível superior é de R$ 2.614,65 e para agente administrativo e técnico de Informática, é de R 1.543,99. A carga horária é de 40 horas semanais. A aplicação das provas objetivas, prevista anteriormente para 3 de fevereiro, foi antecipada para 27 de janeiro. Inscrições no site www.selecao.uneb.br/dpe.

Cargos de analista técnico

As vagas para os cargos de analista técnico de nível superior do processo seletivo da Defensoria são para profissionais com formação em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Secretariado Executivo, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Rede de Computadores, Jornalismo, Design, Produção Audiovisual, Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Pedagogia.

Taxa de inscrição

O valor da taxa de inscrição será de R$ 70 para cargo de analista técnico de nível superior e de R$ 50 para os cargos de agente administrativo e técnico em informática.



AB Wines Distribuidora contrata vendedor externo

A AB Wines Distribuidora, representante exclusiva na Região Metropolitana de Salvador da vinícola gaúcha Dal Pizzol e da importadora Prem1um, está selecionando vendedor externo para a sua equipe. São duas vagas. O candidato precisa ter experiência e conhecimento em vinhos, além de possuir veículo próprio. Interessados devem enviar currículo para financeiro@abwines.com.br.