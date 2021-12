Defesa Civil da Bahia cadastra famílias atingidas pelas chuvas para recebimento de benefícios

Está sendo realizado o serviço de cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade que residem nos municípios atingidos pelas fortes chuvas no Extremo Sul. O trabalho é realizado junto com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), com apoio da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec).

Entre os itens que serão doados estão fogões e geladeiras, considerados essenciais, além de colchões e botijões de gás. O cadastramento, que está na fase inicial, já tem 385 famílias de quatro bairros do município de Itamaraju inscritas. O próximo município a receber as equipes será Jucuruçu.

A iniciativa obedece à Lei nº 14.390, aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e sancionada pelo governador Rui Costa, em 14 de dezembro de 2021. A Sudec tem a prerrogativa de emissão de documento comprovando que os eletrodomésticos acima citados foram destruídos e levados pelas enchentes.

As famílias que querem receber os fogões e geladeiras precisam estar escritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).



Até a manhã desta quarta-feira (22), 66 municípios estão em situação de emergência devido às chuvas intensas. Foram registrados 3.336 desabrigados e 11.217 desalojados.

O número de óbitos subiu para 16, após a morte de um homem em um acidente na BR-468, no trecho que liga Prado a Itamaraju, e a prefeitura de Ilhéus informar o falecimento de uma mulher, ocorrido na última segunda-feira (20). Ela estava hospitalizada devido a um soterramento ocorrido na cidade. Além disso, foram registrados 278 feridos, e a população afetada já passa de 300 mil pessoas.

Municípios em situação de emergência devido às fortes chuvas - 2021:

1. Alcobaça

2. Amargosa

3. Amélia Rodrigues

4. Anagé

5. Andaraí

6. Apuarema

7. Baixa grande

8. Belmonte

9. Boa Vista do Tupim

10. Camacan

11. Canavieiras

12. Caravelas

13. Cocos

14. Conceição do Almeida

15. Encruzilhada

16. Eunápolis

17. Guaratinga

18. Iaçu

19. Ibicuí

20. Ibirapuã

21. Iguaí

22. Ilhéus

23. Ipiaú

24. Itabela

25. Itaberaba

26. Itabuna

27. Itacaré

28. Itagimirim

29. Itajuípe

30. Itamaraju

31. Itambé

32. Itanhém

33. Itapé

34. Itapebi

35. Itapetinga

36. Itaquara

37. Itarantim

38. Jaguaquara

39. Jequié

40. Jiquiriçá

41. Jucuruçu

42. Laje

43. Lajedão

44. Lençóis

45. Macarani

46. Maragogipe

47. Marcionílio de Souza

48. Mascote

49. Medeiros Neto

50. Mucugê

51. Mucuri

52. Mundo Novo

53. Mutuípe

54. Nova Viçosa

55. Novo Horizonte

56. Porto Seguro

57. Prado

58. Ribeira do Pombal

59. Ruy Barbosa

60. Santa Cruz Cabrália

61. Teixeira de Freitas

62. Teolândia

63. Ubaíra

64. Uruçuca

65. Vereda

66. Vitória da conquista

Confira dados

Desabrigados: 3.336

Desalojados: 11.217

Desaparecidos: 3

Feridos: 278

Óbitos: 16

Outros afetados: 298.963

População total afetada: 378.977

Municípios com óbitos:

Amargosa – 2

Itaberaba – 2

Itamaraju – 4

Jucuruçu – 3

Macarani – 1

Prado – 1

Ruy Barbosa – 1

Itapetinga – 1

Ilhéus – 1