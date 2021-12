Defesa Civil da Bahia emitirá alertas por SMS para moradores de áreas sujeitas a temporais

Com o propósito de preservar vidas e reduzir danos humanos, materiais e ambientais, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) emitirá, por meio do sistema Alerta SMS, mensagens para a população baiana moradora de municípios com previsão de fortes chuvas fortes durante o fim de semana. O sistema de alerta começará a disparar os textos a partir deste sábado (18).

As mensagens informarão novas previsões de chuvas, áreas de risco e direcionamentos sobre como agir em casos de problemas causados pelos fenômenos climáticos. O superintendente da Sudec, coronel Miguel Filho, destaca que “esta é mais uma ação de prevenção frente ao período chuvoso que estamos enfrentando, o objetivo é alertar a população para os cuidados necessários e trazer informações e dicas mais específicas para este cenário atual”.

O sistema é sempre utilizado para prevenir a população sobre fortes chuvas, deslizamentos de terra, inundações e outras ocorrências. O Alerta SMS também já disparou mensagens de prevenção ao coronavírus e de combate às arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

Cadastramento

Para fazer o cadastro e receber os alertas, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito.