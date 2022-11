Defesa Civil investiga substância esverdeada e com forte odor no mar de Jauá e Jacuípe

Uma substância ainda não identificada foi encontrada em alguns pontos das praias de Jauá e Barra do Jacuípe, na Costa de Camaçari, na manhã da última segunda-feira (14), pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Camaçari (Compdec). Moradores da região entraram em contato com o órgão para relatar o surgimento da substância ainda não identificada. Eles informaram que o material de cor esverdeada apresentava um forte odor.

Diante da ocorrência, a Defesa Civil do município passou a alertar os moradores, visitantes e turistas para que redobrem a atenção ao verem as manchas e não se aproximem, evitando adentrar na água e, consequentemente, não ter contato com o resíduo. A medida é indicada até que seja verificada a procedência do material.

(Foto: Divulgação)

Além de técnicos da Defesa Civil da cidade, estiveram no local também técnicos da empresa Cetrel, que realizaram a coleta da substância para que seja encaminhada ao laboratório e efetuada a análise. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) também foi comunicado sobre o ocorrido.

O gestor da Compdec, Ivanaldo Soares, informou que todos os colaboradores do órgão que estão de plantão estão empenhados em monitorar a situação para que nenhum cidadao seja ou se sinta prejudicado. "Peço a compreensão de todos e, caso percebam algo diferente do convencional, entrem em contato com a Defesa Civil", orienta.

Para acionar a Defesa Civil de Camaçari, a população pode ligar gratuitamente para o 199. O órgão municipal dispõe ainda dos números 71 99981 3641 ou 99922-3433. O atendimento funciona em regime de 24h.