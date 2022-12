Defesa Civil Nacional reconhece estado de emergência em cidades da Bahia

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em três cidades da Bahia. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira (1ª).

Os municípios de Casa Nova e Queimadas, nas regiões norte e nordeste do estado, enfrentam graves problemas causados pela estiagem. Já em Baixa Grande, no sertão baiano, a emergência é causada pelas chuvas intensas.

Com o reconhecimento da situação de emergência, os municípios poderão receber recursos do Governo Federal para lidar com a seca ou com o temporal.

Fortes chuvas já atingem 37 municípios no Estado desde o início da semana. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), apenas dez estão com decreto de Situação de Emergência, são eles: Prado, Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Cícero Dantas, Ibicuí, Itambé, Nova Viçosa, Vereda e Cachoeira. Não há registro de desaparecidos e nem de óbitos. O número total de atingidos pelas enchentes, até esta quinta-feira (1º), chega a 52.224 pessoas.

Os 37 municípios afetados são Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Cícero Dantas, Ibicuí, Itambé, Nova Viçosa, Prado, Vereda, Itamaraju, Wenceslau Guimarães, Marcionílio Souza, Aiquara, Caravelas, Floresta Azul, Medeiros Neto, Ibotirama, Ibicaraí, Itanhanhém, Belo Campo, Catu, Maragojipe, Teixeira de Freitas, Cachoeira, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, São Félix, Dário Meira, Cipó, Sátiro Dias, Aurelino Leal, Itarantim, Guaratinga, Pau Brasil, Itapetinga, Itororó e Inhambupe.

Ainda de acordo com Sudec, até o momento, são 342 desabrigados e 3.684 desalojados. De acordo o coronel Miguel Filho, superintendente de Proteção e Defesa Civil, toda estrutura de pessoal, material e de ajuda humanitária foi preparada para atender à população. “Fizemos reuniões com todas as secretarias e órgãos afins para poder alinhar as ações e, caso haja necessidade, iremos montar um gabinete de crise. Fizemos, também, o deslocamento de equipes da Defesa Civil para avaliar os danos causados pelas chuvas. Essa equipe já está de prontidão, assim como todo nosso efetivo”, detalhou.