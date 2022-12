Defesa Civil segue em alerta devido às chuvas que atingem Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) vem atuando em regime de plantão em razão da frente fria na capital baiana. Desde a sexta-feira (25) até a última quarta (30), o órgão recebeu pouco mais de 130 solicitações de vistoria, em razão dos riscos de alagamentos e deslizamentos de terra causados pela chuva significativa que caiu na cidade.

Neste período, a Codesal vem atendendo as demandas da população, intensificando as vistorias técnicas de imóveis e áreas de risco, notificando os moradores quando necessário. Além disso, técnicos estão monitorando pontos críticos de alagamento e identificando a necessidade de intervenções, a exemplo de demolição, limpeza de canal e colocação de lona, buscando prevenir acidentes e preservar vidas. Essas intervenções são realizadas por órgãos parceiros, integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), sob a coordenação da Codesal.

Com a ocorrência de chuvas, a Codesal amplia a atenção às áreas de risco, priorizando atividades voltadas a minimizar a ocorrência de desastres ou os seus efeitos. "A Codesal permanece em campo, realizando as vistorias demandadas pela população, resultantes das chuvas dos últimos dias. Mantemos equipes de plantão 24 horas aptas a atender as emergências que se façam necessárias", afirma o diretor-geral, Sosthenes Macêdo.

Volume de chuva

Durante todo o mês de novembro, Salvador contabilizou 225mm de chuva, sendo que a média histórica do mês é de 108mm, segundo dados aferidos pela estação de Ondina. Entre as ocorrências acompanhadas pela Defesa Civil estão o desabamento de parte de um casarão em ruína na Rua da Poeira, esquina da Rua do Vintém, no bairro da Saúde, e no Empresarial Cidade Jardim, na localidade de mesmo nome.

O casarão de dois pavimentos foi vistoriado por técnicos, que constataram que o desabamento ocorreu devido à falta de manutenção, a exemplo do telhado destruído, infiltração generalizada e estrutura das paredes comprometida.

Sinais de alerta

No Empresarial Cidade Jardim foi constatado o desprendimento de placas metálicas que, segundo a administração do condomínio, foi causado pelas fortes chuvas. A Codesal notificou os responsáveis a realizarem imediatamente os reparos.

As análises de risco climatológico realizadas pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) têm papel importante neste momento, já que, quando há fortes chuvas, envia os alertas às comunidades por mensagem de celular (SMS), e aciona o Sistema de Alerta e Alarme nas regiões onde os equipamentos estão instalados. Estes procedimentos são executados obedecendo a protocolos estabelecidos no Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), para acompanhamento e avaliação do quadro evolutivo dos fenômenos climáticos que oferecem risco à população.

Prevenção e educação

O Cemadec monitora uma rede composta por 71 pluviômetros, que permitem acompanhar os índices pluviométricos em tempo real na cidade, contribuindo diretamente para a tomada de decisão por parte da Codesal, além das 14 sirenes em áreas de risco da capital.

Desde 2016, quando a Codesal foi modernizada e passou a adotar e focar em ações preventivas e educativas, além de intervenções como a aplicação de geomantas em encostas, a cidade está muito mais preparada para as chuvas e as famílias, que vivem em áreas de risco, agora estão mais tranquilas e em segurança.

Como serviço essencial da Prefeitura, a Defesa Civil, que tem como prioridade preservar vidas, mantém plantão 24 horas e atende as demandas da população pelo telefone gratuito 199.