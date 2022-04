Defesa de ditadura é uma vergonha para o Brasil

A ditadura militar foi o período mais sangrento, vergonhoso e nojento da história recente do Brasil. Isto está evidenciado em documentos, depoimentos, memórias e lápides. Celebrar o golpe ocorrido em 31 de março de 1964 é uma afronta à Constituição e à população. A ditadura proibiu eleições diretas, perseguiu e torturou opositores e decretou censura à imprensa.



No último dia 30, o Ministério da Defesa publicou uma ordem do dia celebrando o golpe de estado, em que qualifica a ação como um "movimento" e um "marco histórico da evolução política brasileira". O documento também diz que o golpe agiu para "restabelecer a ordem e para impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil", ainda que não haja nenhuma evidência histórica para sustentar tal afirmação.

A ordem do dia às vésperas do aniversário do golpe do dia 31 de março é uma tradição mantida desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, em 2019. O texto foi assinado pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que deixou o cargo no dia seguinte e deve ser o vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de outubro. O presidente, como era de se esperar, endossou o texto, ao dizer que não aconteceu "nada" na data histórica.



O texto da Defesa, claro, foi criticado nas redes sociais e por autoridades. "O norte de uma Nação deve ser sempre o da estrita obediência à sua Constituição, forjada no anseio da formação de um país livre, cujo teor rechaça flertes, mesmo que velados, com posições autoritárias e que ferem as liberdades", afirmou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD).



O Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça Federal para obrigar o Ministério da Defesa a apagar a nota. "A homenagem, a celebração e a apologia ao Golpe Militar de 1964, por instituição ou agente públicos, enquanto regime antidemocrático, violador de liberdades e contrário à dignidade humana, vulnera, de forma drástica, os fundamentos da República Federativa do Brasil", afirmou o MPF, na representação.

Pantanal estreia

Cercada de expectativas, o remake de Pantanal estreou na segunda-feira (28) na TV Globo com ótimos índices de audiência e chamando a atenção pelas belas imagens. O folhetim chegou a bater 32 pontos no Rio de Janeiro, segundo o Ibope, e teve média de 27,8 pontos. É de se destacar também as ótimas atuações de Irandhir Santos (Joventino) e Renato Góes (José Leôncio), muito elogiadas nas redes sociais por especialistas e também pelo público em geral. Outro destaque é a trilha sonora, sobre tudo a música tema, composta po Marcus Viana e interpretada pela baiana Maria Bethânia.

E o ministro caiu

Na verdade, se esborrachou por conta própria. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, comunicou, na segunda-feira (28), sua exoneração do cargo. A decisão aconteceu após o titular da pasta sugerir, em áudio publicado na última semana, um suposto favorecimento na aplicação de recursos da Educação em troca de vantagens para pastores e igrejas. Segundo ele, a orientação atendia a um "pedido especial" do presidente Jair Bolsonaro (PL). A série de reportagens mostrou o lobby feito pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no MEC, acusados por prefeitos de cobrar propina em dinheiro, em compra de bíblias e até em ouro em troca da liberação de recursos federais para a área de educação. A revelação da distribuição de bíblias com a foto de Ribeiro em evento oficial da pasta acelerou o fim da gestão do ministro-pastor. Quem assumiu a pasta foi o engenheiro de redes de comunicação Victor Godoy que, durante a gestão de Ribeiro, ocupava o cargo de secretário-executivo da pasta.

Jovens baianos de fora da eleição

Até fevereiro deste ano, de acordo com os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 54.754 jovens baianos de 16 e 17 anos possuíam título de eleitor. O número representa apenas 11,2% da população total da Bahia nesta faixa etária, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019, e é 54% menor do que os 119.256 títulos do mesmo período de 2018, ano da última eleição presidencial. Os jovens têm até o dia 4 de maio para fazer o documento e poder votar nas eleições de 2022, que acontecem em outubro.

PT lança chapa ao governo do estado

Pouco conhecido dos baianos e patinando nas pesquisas de intenção de votos, o ex-secretário de Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lançou oficialmente no dia 31 de março a sua pré-candidatura ao governo da Bahia. O ato político, realizado no Wet'n Wild, trouxe a Salvador o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal liderança nacional do PT, com a missão de apresentar Jerônimo ao eleitorado do estado. Estiveram presentes o vereador Geraldo Jr. (MDB) - candidato a vice-governador -, o governador Rui Costa e os senadores Jaques Wagner e Otto Alencar.

