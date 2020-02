Defesa de PM acusado de agredir jovem negro nega crime de racismo

A defesa do policial militar Laércio Sacramento, acusado de agredir um jovem negro e insultá-lo por causa do seu penteado black power, afirma que o policial não cometeu crime de racismo ou injúria racial ao abordar a vítima. O caso aconteceu no dia 2 de fevereiro, em Paripe.

O advogado do PM, Dnoemerson Nascimento, convocou entrevista para apresentar a versão do seu cliente, em Nazaré. Na conversa com a imprensa, ele disse ainda não ter sido notificado da abertura do processo administrativo.

Segundo Nascimento, existe um vídeo completo da abordagem policial que é capaz de explicar o que aconteceu. As imagens, no entanto, não foram divulgadas pela defesa.

Ainda de acordo com o advogado, a versão dada por Laércio vai ser apresentada durante o processo administrativo, caso ele venha a existir.

O policial foi apresentado ao departamento psicológico da Polícia Militar logo após o ocorrido. De acordo com Nascimento, Laércio está abalado psicologicamente com a repercussão dos fatos.

Ameaça

O jovem que filmou a agressão do policial contou que sofreu ameaças e passou a integrar o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), da Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos. A informação é do Coletivo de Entidades Negras (CEN), que explica ainda que a decisão foi tomada pelo superintendente de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Jones de Oliveira Carvalho, após reunião com o coletivo.

A decisão é ad referendum, ou seja, foi feita sem consultar o colegiado devido à gravidade do caso, informa o CEN. O responsável pela gravação sofreu ameaças indiretas após fazer o vídeo que resultou no afastamento do PM das ruas.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela