O Correio traz uma excelente notícia para quem gosta de frequentar bons restaurantes e economizar.

Em parceria com o jornal, o Duo Gourmet vai presentear os leitores e assinantes com a experiência de comprar dois pratos e pagar apenas por um nos restaurantes mais renomados da cidade.

A experiência gastronômica em restaurantes como La Pasta Gialla, Tokai Gourmet, Villa Bahia, Ori, Larriquerri, Amado e Coffeetown entre outros se torna ainda mais interessante o usando o Duo Gourmet, que gera uma economia de 50% para os seus usuários.

Os leitores cadastrados poderão aproveitar o benefício por 45 dias, enquanto os assinantes terão 60 dias dos benefícios do Duo Gourmet.

Para aproveitar a promoção exclusiva, bastar preencher o formulário e solicitar o seu código. Baixando o app e incluindo o código enviado para o seu e-mail, o leitor já pode visitar os melhores restaurantes da cidade pedir dois pratos principais e um deles sai de graça.

É assinante? Clique aqui, solicite o seu código e garanta 60 dias de degustação. Após esse período, os assinantes do jornal ainda ganham o desconto exclusivo de 20% com o Clube Correio na assinatura anual do Duo Gourmet.

Produto / Serviço: Duo Gourmet

Benefício: Compre 01 prato e ganhe outro (nos restaurantes parceiros)

Assinatura Mensal: R$30 | Assinatura Anual: R$210

Leitores Cadastrados do Correio ganham 45 dias de Assinatura do Duo Gourmet gratuitamente

Assinantes do Correio ganham 60 dias de Assinatura do Duo Gourmet gratuitamente e caso desejem assinar, tem o desconto exclusivo de 20% com o Clube Correio.