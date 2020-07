'Deixa a gente na briga', vibra Jean após primeiro gol pelo Vitória

Capitão do Vitória contra o Bahia de Feira nesta quinta-feira (23), Jean garantiu o empate em 1x1 aos 50 minutos do segundo tempo, no último lance do jogo disputado no Barradão. Ao deixar o gramado, o volante estava ansioso para saber se o resultado havia classificado o Leão às semifinais do Campeonato Baiano.

“A gente classificou?”, perguntou de bate-pronto ao repórter da transmissão do Premiere FC, que o aguardava para a entrevista após o jogo. Não, o empate não classificou o Vitória com uma rodada de antecedência e, embora tenha deixado o rubro-negro em situação menos delicada da que ficaria caso tivesse perdido a partida, colocou o Leão em situação perigosa.

A uma rodada do fim da primeira fase, o rubro-negro soma 12 pontos e caiu da 4ª para a 6ª posição na tabela. Com mesma pontuação, porém melhor saldo de gols (3 contra 1), o Bahia de Feira está na 5ª colocação. Ambos têm um ponto a menos que a Juazeirense, que fecha o G4. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais.

Clique aqui para ver a classificação do Baianão

Para avançar, o Vitória não depende apenas das próprias forças. Se vencer, automaticamente ganha pelo menos uma posição por causa do confronto direto entre Bahia de Feira e Juazeirense. Precisaria de mais uma, que poderia vir em caso de empate entre ambos ou se o Atlético não ganhar do Jacuipense ou ainda se o Bahia perder do Fluminense de Feira - nesta última hipótese, o Leão teria que tirar quatro gols de diferença de saldo para o tricolor.

A depender dos outros resultados, até um empate contra o Doce Mel pode garantir o rubro-negro nas semifinais. Se perder, a eliminação é certa.

"Para mim esse gol foi importantíssimo, deixa a gente na briga para bater com o que estamos falando, conversando, que o Vitória é um time que merece chegar. O empenho que todo mundo está tendo para manter o clube grande. Para mim também, para minha família, minha esposa, meus pais, que sempre estão na torcida", comemorou Jean, que começou o jogo como primeiro volante e foi recuado para a zaga no decorrer dele.

"Passei um ano difícil em 2019, e no apagar das luzes, fiz meu gol hoje. O espírito foi mantido. A equipe se entregou, ficamos quatro meses parados, nos dedicamos no último mês para voltar. Esse grupo está de parabéns", acrescentou o volante, que marcou o primeiro gol com a camisa do Vitória.

O Leão volta a campo pelo Campeonato Baiano no domingo (26), contra o Doce Mel, às 16h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Na véspera, enfrenta o Ceará no mesmo horário, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, em Pituaçu.