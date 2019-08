'Deixa eu quieto', diz Evaristo Costa após convocação de fãs para Jornal Hoje

Dony chegou entrou na vaga de Evaristo, no Jornal Hoje (Foto: Reprodução/TV Globo)

O apresentador Evaristo Costa, recém-contratado da CNN Brasil, deixou mesmo muita saudade nos telespectadores do Jornal Hoje, TV Globo, que enxergaram na demissão de seu substituto, Dony De Nuccio, nesta quinta-feira (1º), como uma possibilidade do retorno do antigo dono do posto.

No entanto, tudo indica que isso não deve acontecer, ao menos por agora, e Evaristo deve continuar a usufruir de suas intermináveis férias. Em resposta aos fãs que pediram seu retorno à bancada do JH, que acabou indo parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, disse que isso está fora de cogitação.

"Gente, pq vcs me colocaram no TTs. Deixa eu queito [quieto] de férias, por favor", pediu o antigo âncora, que tem um perfil nas redes sociais mais despachado, diferente do ar sério de quando apresentava o telejornal.

Mas os dois anos (isso mesmo: dois anos!) de férias estão prestes a acabar. No último dia 18, Evaristo foi anunciado como um dos novos âncoras do canal CNN, que também pinta como um dos possíveis destinos de De Nuccio.

A CNN Brasil está negociando com ele após vir à tona uma denúncia feita pela coluna Notícias da TV, do Uol, segundo a qual o jornalista e sua empresa de comunicação chegou a faturar mais de R$ 7 milhões produzindo conteúdo para o banco Bradesco. A prática não é permitida pela Globo em seu código de ética para jornalistas e, pressionado, De Nuccio deixou a emissora.